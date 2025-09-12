Γάζα: 50 νεκροί την Παρασκευή σε ισραηλινές επιθέσεις καθώς οι IDF εντείνουν τις επιδρομές

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα ισραηλινός στρατός Ισραήλ
Πηγή: IDF

Πενήντα άνθρωποι έχουν σκοτωθεί συνολικά από το πρωί της Παρασκευής (12/9) από ισραηλινά πυρά και επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα, συμπεριλαμβανομένων 35 ανθρώπων μόνο στην Πόλη της Γάζας.

Γάζα: Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων»

14 νεκροί σε μία μόνο επιδρομή

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μία μόνο επιδρομή που στόχευε ένα σπίτι στο βορειοδυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επρόκειτο για μέλη μιας οικογένειας της οποίας το σπίτι είχε πληγεί. Πολλοί άνθρωποι παραμένουν ακόμα θαμμένοι κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες αναφορές.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνεχίζει «τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις του εναντίον τρομοκρατικών υποδομών και πολυώροφων κτιρίων που έχουν μετατραπεί σε στρατιωτικές υποδομές στην Πόλη της Γάζας».

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με όλες τις περιοχές στις οποίες μπορούν να καταφύγουν οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας, καθώς το Ισραήλ προετοιμάζει μια επιχείρηση για τον έλεγχο της πόλης.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η Νούσεϊράτ και η Ντέιρ αλ-Μπαλά στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, καθώς και αρκετές συνοικίες της Χαν Γιουνίς στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Ο στρατός θα χρησιμοποιήσει βία»

«Ο στρατός θα χρησιμοποιήσει βία στην περιοχή της Πόλης της Γάζας, όπως έχει κάνει σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε μεταβείτε αμέσως στις περιοχές που αναφέρονται», έγραψε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ σε ανάρτηση στο X.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν λάβει οδηγίες να εγκαταλείψουν τη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας της Γάζας πριν τεθεί υπό ισραηλινό έλεγχο.

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι θέλουν να παραμείνουν στην πόλη παρά τον κίνδυνο που διατρέχουν να σκοτωθούν, επειδή το Ισραήλ έχει επανειλημμένα επιτεθεί ακόμη και σε καθορισμένες ζώνες ασφαλείας στο παρελθόν.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-DPA-AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι πρέπει να κάνετε το βράδυ για να χάσετε βάρος; Το μυστικό για να ξεκολλήσετε τον μεταβολισμό

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα κίνητρα στο ΕΣΥ δουλεύουν- Από τις 246 θέσεις που προκηρύχθηκαν μόνο 2 είναι χωρίς υποψηφιότητα

Παπασταύρου στον ΑΝΤ1: «Η ενέργεια είναι η καρδιά της ανάπτυξης και όπλο γεωπολιτικής ισχύος»

ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή στις απάτες – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Γιατί η χρήση VPN είναι πιο σημαντική από ποτέ

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
23:32 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του 22χρονου δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ – Οι Ρεπουμπλικάνοι γονείς του, οι φωτογραφίες με όπλα και οι φράσεις που χάραξε στις σφαίρες

Έπειτα από ένα ανθρωποκυνηγητό δύο ημερών για την εξιχνίαση της δολοφονίας του συντηρητικού ακ...
23:01 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Η πολιτική βία απειλεί τις ΗΠΑ και ο Τραμπ «σφυρίζει» αδιάφορα

Η δολοφονία του πολιτικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ έχει προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ και έντονη ανησυχ...
22:13 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Γάζα: Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων»

Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία ζήτησαν σήμερα την «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχ...
21:12 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΗΕ: Υιοθέτησε την «Δήλωση της Νέας Υόρκης» για λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη – Καταψήφισε το Ισραήλ

Με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δήλωση που περιγράφει «χειροπιασ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος