Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες – Δύο τραυματίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου στη Βόρεια Εύβοια, στον δρόμο Αιδηψού – Ιστιαίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες ,κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε σε χωράφι. Από την εκτροπή τραυματίστηκαν και οι δύο γυναίκες, με τη μία να φέρει πιο σοβαρά τραύματα.

Αμέσως μετά το ατύχημα, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική με τρία οχήματα και επτά πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τις δύο τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για τις πρώτες βοήθειες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι πρέπει να κάνετε το βράδυ για να χάσετε βάρος; Το μυστικό για να ξεκολλήσετε τον μεταβολισμό

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα κίνητρα στο ΕΣΥ δουλεύουν- Από τις 246 θέσεις που προκηρύχθηκαν μόνο 2 είναι χωρίς υποψηφιότητα

Παπασταύρου στον ΑΝΤ1: «Η ενέργεια είναι η καρδιά της ανάπτυξης και όπλο γεωπολιτικής ισχύος»

ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή στις απάτες – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Γιατί η χρήση VPN είναι πιο σημαντική από ποτέ

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
22:56 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το τροχαίο με τους 2 νεκρούς στην Ολυμπία Οδό – «Τρέχαμε με 130 χιλιόμετρα και ξαφνικά έσβησαν όλα»

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από συγγενείς των θυμάτων, καθώς και από τον μοναδικό επιζώντα του τ...
22:51 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Αθήνα: Τέσσερις φορές είχε συλληφθεί στο παρελθόν ο 42χρονος «Κοντός» – Κατέθεσε εναντίον του αστυνομικός που είχε φυλακιστεί για υπόθεση μαστροπείας

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον 42χρονο σκηνοθέτη και παραγωγό ερωτικ...
21:46 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σοβαρές παρατυπίες στις πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων – Κινδυνεύουν επιδοτήσεις και εξαγωγές

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε τις παθογένειες και στο σύστημα διαπίστευσης των βιολογικών π...
21:25 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ξεσπά ο πατέρας του 13χρονου που ξυλοκοπήθηκε άγρια – «Τρέχω για να κάνω κάτι που δεν κάνει η αστυνομία»

Ο πατέρας του 13χρονου, που ξυλοκοπήθηκε άγρια την περασμένη Τρίτη στις Συκιές, ξεσπάει τέσσερ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος