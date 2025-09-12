Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου στη Βόρεια Εύβοια, στον δρόμο Αιδηψού – Ιστιαίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες ,κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε σε χωράφι. Από την εκτροπή τραυματίστηκαν και οι δύο γυναίκες, με τη μία να φέρει πιο σοβαρά τραύματα.

Αμέσως μετά το ατύχημα, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική με τρία οχήματα και επτά πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά. Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τις δύο τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για τις πρώτες βοήθειες.