Σεπόλια: Γυναίκα προσπάθησε να απαγάγει κοριτσάκι – «Με άρπαξε και με έσυρε στο δρόμο»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Σεπόλια, κοριτσάκι, απόπειρα απαγωγής

Σοβαρό περιστατικό με απόπειρα αρπαγής ανηλίκου σημειώθηκε στα Σεπόλια.

Σύμφωνα με τους γονείς του παιδιού, μια οδηγός το πλησίασε με το αυτοκίνητό της την ώρα που πήγαινε να παίξει στην παιδική χαρά, το άρπαξε από το χέρι και το έσυρε για μέτρα στην άσφαλτο. Στην συνέχεια η οδηγός εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από την αστυνομία.

«Με άρπαξε και με έσυρε στο δρόμο»

Η μικρή Λάουρα, χτύπησε στα πόδια, το πρόσωπο και τα χέρια. Η μικρή, που προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ, περιέγραψε στο Star τα όσα έζησε.

Όπως υποστηρίζει, μια οδηγός την άρπαξε την ώρα που πήγαινε να παίξει στην παιδική χαρά και την έσυρε με το αυτοκίνητό της στην άσφαλτο, προτού εξαφανιστεί. «Μου είπε η κυρία: “Έλα λίγο πιο κοντά”. Πήγα και με έπιασε. Με τράβηξε. Πάτησε γκάζι και με έσυρε στην άσφαλτο» δήλωσε η 9χρονη.

Ο μπαμπάς της, που ήταν λίγα μέτρα πιο κάτω, έτρεξε να δει τι έχει συμβεί. Εντόπισε το παιδί του γδαρμένο και μέσα στα αίματα. Η γυναίκα που οδηγούσε είχε ήδη χαθεί στα στενά. «Ήμουν πιο κάτω. Με πήρε η γυναίκα μου τηλέφωνο και μου είπε: η μικρή είναι χτυπημένη. Έφτασα αμέσως και είδα το παιδί κάτω» είπε ο πατέρας της Λάουρας.

Με τραύματα στο κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια η 9χρονη

Η μικρή χρειάστηκε να περάσει όλο το βράδυ στο νοσοκομείο. Τα χτυπήματα στο κεφάλι ήταν τα πιο σοβαρά, ενώ στα χέρια και τα πόδια θα χρειαστούν μέρες για να κλείσουν οι πληγές.

«Η οδηγός εξαφανίστηκε με ένα ασημί Smart» είπε ακόμη ο πατέρας του κοριτσιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο – ντοκουμέντο με το αυτοκίνητο και την οδηγό την ώρα που άρπαζε τη μικρή. Άνδρες της ΕΛΑΣ «χτενίζουν» την περιοχή, καθώς κανείς δεν αποκλείει νέα επίθεση από την γυναίκα.

