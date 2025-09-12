ΟΠΕΚΕΠΕ: Σοβαρές παρατυπίες στις πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων – Κινδυνεύουν επιδοτήσεις και εξαγωγές

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε τις παθογένειες και στο σύστημα διαπίστευσης των βιολογικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, το ζήτημα άρχισε να γίνεται εμφανές «όταν άρχισε η στροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα βιολογικά προϊόντα – τα αποζημίωνε περισσότερο – πολλοί σκέφτηκαν ότι αν τα έβαζαν αυτά, θα έπαιρναν μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Δηλαδή, μπήκαν τα προϊόντα για να πάρουν επιδότηση, όχι για τα ίδια τα προϊόντα».

«Όταν που θα πάω στη βιολογική λαϊκή θα έχω κάποιες δυσκολίες», είπε στη συνέχεια ο δημοσιογράφος και πρόσθεσε: «Γιατί; Γιατί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανέστειλε τις άδειες δύο από τις εταιρείες που κάνουν τις πιστοποιήσεις των βιολογικών, που λένε δηλαδή ότι είναι βιολογικό αυτό και εξετάζει τις άδειες ακόμη τεσσάρων. Δηλαδή, έξι από τις δεκαέξι εταιρείες που πιστοποιούν βιολογικά προϊόντα, θα βγουν εκτός αγοράς. Κινδυνεύουν να βγουν εκτός αγοράς. Περίπου το 40%».

Ως προς το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις επιδοτήσεις των αγροτών, ο Τάσος Τέλλογλου σημείωσε: «Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει ο ΑΝΤ1 από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα πληρωθούν τα παλιά βιολογικά. Δηλαδή η παλιά ΚΑΠ, πριν από το 2022. Υπάρχουν, όμως, πολλοί άνθρωποι που περιμένουν να πληρωθούν για το 2023 και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα».

«Υπάρχουν πολλοί που έχουν κάνει εξαγωγές αυτή τη στιγμή και έρχεται από τις χώρες εξαγωγής η προειδοποίηση ότι “εδώ κάτι συμβαίνει και παίρνετε πίσω τις άδειες πιστοποίησης που έχετε δώσει”. Να πούμε ότι από αυτή την ιστορία, από την ελληνική αρρώστια, δεν γλίτωσε μεγάλη εταιρεία πιστοποίησης από ευρωπαϊκή χώρα, από την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ φύγανε περίπου 2.000 παραγωγοί», κατέληξε ο δημοσιογράφος.