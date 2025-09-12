Ύπνος: Τι συμβαίνει όταν τρώτε δύο ακτινίδια πριν κοιμηθείτε, σύμφωνα με μελέτη

Εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, η λύση μπορεί να βρίσκεται στο μπολ με τα φρούτα σας. Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση δύο ακτινιδίων, πριν τον ύπνο, μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα και να εξασφαλίσετε έναν πιο ποιοτικό ύπνο.

Γιατί το ακτινίδιο βοηθάει στον ύπνο

Η κατανάλωση ακτινιδίου πριν από τον ύπνο είναι η τελευταία τάση που υπόσχεται να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα και να παραμείνετε σε κατάσταση ύπνου για περισσότερη ώρα.

Το ακτινίδιο είναι γεμάτο με βιταμίνες και μέταλλα, αλλά οι ιδιότητές του που σχετίζονται με τον ύπνο είναι αυτές που το κάνουν να ξεχωρίζει. Οι τρέχουσες μελέτες υποδεικνύουν ότι το ακτινίδιο μπορεί να υποστηρίξει τον ύπνο λόγω της περιεκτικότητάς του σε:

Σεροτονίνη : Μια ορμόνη που συμβάλλει στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου-αφύπνισης.

: Μια ορμόνη που συμβάλλει στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου-αφύπνισης. Μελατονίνη : Γνωστή και ως η «ορμόνη του ύπνου», η μελατονίνη βοηθά το σώμα να προετοιμαστεί για τον ύπνο.

: Γνωστή και ως η «ορμόνη του ύπνου», η μελατονίνη βοηθά το σώμα να προετοιμαστεί για τον ύπνο. Αντιοξειδωτικά: Τα αντιοξειδωτικά μπορούν να μειώσουν το οξειδωτικό στρες, το οποίο έχει συνδεθεί με προβλήματα ύπνου.

Τι έδειξαν μελέτες

Ο Dr. Raj Dasgupta, ειδικός ύπνου στο Huntington Health, αναφέρει ότι μικρής κλίμακας έρευνες δείχνουν πως η κατανάλωση ακτινιδίου μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου.

Μια μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι έτρωγαν δύο ακτινίδια, μία ώρα πριν τον ύπνο, για τέσσερις εβδομάδες, κοιμήθηκαν πιο γρήγορα , για περισσότερη ώρα και είχαν καλύτερη ποιότητα ύπνου.

, για περισσότερη ώρα και είχαν καλύτερη ποιότητα ύπνου. Μια άλλη έρευνα σε αθλητές έδειξε ότι όσοι έτρωγαν ακτινίδια πριν τον ύπνο είχαν καλύτερη ποιότητα και διάρκεια ύπνου, ενώ ξυπνούσαν λιγότερο συχνά μέσα στη νύχτα.

Αν και χρειάζεται περισσότερη έρευνα, τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι το ακτινίδιο θα μπορούσε να είναι ένας απλός και «φυσικός σύμμαχός σας» για έναν ήρεμο ύπνο.

Το ακτινίδιο μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο με διάφορους τρόπους

Σεροτονίνη : Η σεροτονίνη είναι ένας τύπος χημικής ουσίας του εγκεφάλου που παίζει βασικό ρόλο στην ποιότητα του ύπνου, επηρεάζοντας τη διάρκεια του ύπνου και το πόσο αναζωογονητικός είναι ο ύπνος σας. «Το ακτινίδιο είναι πλούσιο σε σεροτονίνη», είπε ο Dasgupta.

: Η σεροτονίνη είναι ένας τύπος χημικής ουσίας του εγκεφάλου που παίζει βασικό ρόλο στην ποιότητα του ύπνου, επηρεάζοντας τη διάρκεια του ύπνου και το πόσο αναζωογονητικός είναι ο ύπνος σας. «Το ακτινίδιο είναι πλούσιο σε σεροτονίνη», είπε ο Dasgupta. Μελατονίνη : Ο εγκέφαλός σας χρησιμοποιεί τη σεροτονίνη στο ακτινίδιο για να παράγει μελατονίνη, μια ορμόνη που ρυθμίζει τον κιρκάδιο ρυθμό σας και σηματοδοτεί στο σώμα σας πότε είναι ώρα να κοιμηθείτε.

: Ο εγκέφαλός σας χρησιμοποιεί τη σεροτονίνη στο ακτινίδιο για να παράγει μελατονίνη, μια ορμόνη που ρυθμίζει τον κιρκάδιο ρυθμό σας και σηματοδοτεί στο σώμα σας πότε είναι ώρα να κοιμηθείτε. Φολικό οξύ : Το ακτινίδιο περιέχει επίσης έναν τύπο βιταμίνης Β που ονομάζεται φυλλικό οξύ, δήλωσε ο Dasgupta. Τα χαμηλά επίπεδα φολικού ή φυλλικού οξέος έχουν συνδεθεί με προβλήματα ύπνου. Επομένως η εξασφάλιση υγιών επιπέδων φολικού οξέος με την τακτική κατανάλωση τροφών πλούσιων σε βιταμίνη Β, όπως το ακτινίδιο, θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση του ύπνου σας μακροπρόθεσμα, πρόσθεσε ο ειδικός.

: Το ακτινίδιο περιέχει επίσης έναν τύπο βιταμίνης Β που ονομάζεται φυλλικό οξύ, δήλωσε ο Dasgupta. Τα χαμηλά επίπεδα φολικού ή φυλλικού οξέος έχουν συνδεθεί με προβλήματα ύπνου. Επομένως η εξασφάλιση υγιών επιπέδων φολικού οξέος με την τακτική κατανάλωση τροφών πλούσιων σε βιταμίνη Β, όπως το ακτινίδιο, θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση του ύπνου σας μακροπρόθεσμα, πρόσθεσε ο ειδικός. Αντιοξειδωτικά : Τα ακτινίδια είναι γεμάτα με αντιοξειδωτικά, ιδιαίτερα βιταμίνες C και E, δήλωσε η Tiffany Bruno, RDN, MS , διατροφολόγος και διευθύντρια εκπαίδευσης στο Switch4Good. «Το υψηλό οξειδωτικό στρες μπορεί να συμβάλει σε προβλήματα ύπνου», δήλωσε η ειδικός. «Η υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά του ακτινιδίου μπορεί να μειώσει αυτό το στρες και επομένως να προωθήσει έναν καλύτερο ύπνο».

: Τα ακτινίδια είναι γεμάτα με αντιοξειδωτικά, ιδιαίτερα βιταμίνες C και E, δήλωσε η , διατροφολόγος και διευθύντρια εκπαίδευσης στο Switch4Good. «Το υψηλό οξειδωτικό στρες μπορεί να συμβάλει σε προβλήματα ύπνου», δήλωσε η ειδικός. «Η υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά του ακτινιδίου μπορεί να μειώσει αυτό το στρες και επομένως να προωθήσει έναν καλύτερο ύπνο». Φυτικές ίνες: Η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών μπορεί επίσης να βοηθήσει στη βελτίωση της ξεκούρασής σας, επιδιορθώνοντας το εντερικό φραγμό, μειώνοντας τη φλεγμονή και διεγείροντας την παραγωγή ορμονών που ρυθμίζουν τον ύπνο, όπως η σεροτονίνη. Η κατανάλωση ενός ακτινιδίου θα προσθέσει 3 γραμμάρια φυτικών ινών στη διατροφή σας, 1 γραμμάριο που μπορεί να υποστηρίξει έναν καλύτερο ύπνο, πρόσθεσε ο Dasgupta.

Η σημασία του χρόνου κατανάλωσης και οι πιθανές παρενέργειες

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα πιθανά οφέλη του ακτινιδίου για τον ύπνο, ο χρόνος και η ποσότητα έχουν σημασία. «Έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση δύο ακτινιδίων περίπου μία ώρα πριν τον ύπνο είναι η ιδανική επιλογή», ​​δήλωσε ο Dasgupta. «Αυτό δίνει στο σώμα σας χρόνο να επεξεργαστεί τα θρεπτικά συστατικά και ενδεχομένως να αυξήσει τα επίπεδα σεροτονίνης πριν προσπαθήσετε να κοιμηθείτε».

Ωστόσο, τα ακτινίδια μπορεί να μην είναι κατάλληλα για όλους. «Εάν έχετε αλλεργία στο λάτεξ ή στα φρούτα, θα μπορούσε να προκαλέσει αντίδραση», είπε ο Dasgupta. «Επίσης, έχει φυσικά υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, οπότε αν προσέχετε την πρόσληψη ζάχαρης, είναι κάτι που πρέπει να έχετε κατά νου πριν γίνει συνήθεια κάθε βράδυ».

Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε αν η κατανάλωση ακτινιδίων βελτιώνει τον ύπνο σας είναι μέσω δοκιμής και λάθους, πρόσθεσε ο Dasgupta. Ξεκινήστε με τα συνιστώμενα δύο ακτινίδια, μία ώρα πριν τον ύπνο και προσαρμόστε την πρόσληψη ανάλογα με το πώς σας κάνει να αισθάνεστε.