Τραγωδία στη Σλοβενία: Χιονοστιβάδα παρέσυρε ορειβάτες – Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι

Ένας ορειβάτης από την Κροατία σκοτώθηκε και άλλοι δύο αγνοούνται αφού παρασύρθηκαν από μια χιονοστιβάδα στη βορειοδυτική Σλοβενία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Οι διασώστες ανέσυραν έναν νεκρό (…) αλλά η έρευνα διακόπηκε λόγω των δύσκολων μετεωρολογικών συνθηκών και επειδή υπάρχει κίνδυνος χιονοστιβάδων» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Μπόστιαν Ρέπιντς, διευκρινίζοντας ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστεί την Δευτέρα (6/10).

❄️ Tudi na Golteh je danes obilno snežilo in pokrajino spremenilo v pravo zimsko pravljico. pic.twitter.com/WoPQ8elGe6 — Meteoinfo Slovenija (@MeteoinfoSi) October 5, 2025

Οι τρεις ορειβάτες μετείχαν σε μια επταμελή ομάδα από την Κροατία. Έμειναν σε ένα καταφύγιο κοντά στο όρος Τοσκ και το πρωί της Κυριακής (5/10) αποφάσισαν να ξεκινήσουν την κάθοδό τους, μολονότι οι καιρικές συνθήκες είχαν επιδεινωθεί.

Η επιχείρηση διάσωσης, στην οποία μετέχουν περίπου 60 άνδρες, ξεκίνησε πολύ γρήγορα, όμως η κακοκαιρία –βροχή, χιόνι και ισχυροί άνεμοι– δεν επέτρεψαν στα ελικόπτερα να απογειωθούν το απόγευμα, όταν βρέθηκε η πρώτη σορός.