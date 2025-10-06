Ιράν: «Στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία για την αυτοδιάθεση του παλαιστινιακού λαού» ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών

Enikos Newsroom

διεθνή

ΙΡΑΝ ΣΗΜΑΙΑ

Το Ιράν, στενός σύμμαχος της Χαμάς, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (5/10) ότι στηρίζει «κάθε πρωτοβουλία» που θα οδηγήσει «στην αυτοδιάθεση του παλαιστινιακού λαού», παραμονή των διαπραγματεύσεων που θα διεξαχθούν τη Δευτέρα (7/10) στην Αίγυπτο μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Τουρκία: «Πάγωσε» περιουσιακά στοιχεία ατόμων και οργανισμών που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Το Ιράν «ανέκαθεν στήριζε όποια πρωτοβουλία είχε ως στόχο να μπει τέλος στην εθνοκάθαρση, στα εγκλήματα πολέμου και στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα και να ανοίξει τον δρόμο για την υλοποίηση του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συμμετάσχει στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

