Τουρκία: «Πάγωσε» περιουσιακά στοιχεία ατόμων και οργανισμών που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουρκία: «Πάγωσε» περιουσιακά στοιχεία ατόμων και οργανισμών που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
Φωτογραφία: Reuters

Η Τουρκία προχώρησε στο «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων 16 ατόμων και 15 οργανισμών που φέρονται να έχουν σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η απόφαση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2025, επικαλείται τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 7262 νόμο «Περί πρόληψης της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής».

Η εφαρμογή της απόφασης θα είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών και Δημοσίων Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η δύναμη των λέξεων απέναντι στον καρκίνο-Μιλώντας με σεβασμό για τη νόσο

Η Ελλάδα επενδύει στην καινοτομία και μπορεί να εξελιχθεί σε κόμβο νέων τεχνολογιών

Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης: Τι ζητεί η ΠΟΠΕΚ

ΣΔΟΕ: Τι αλλάζει από τις 6 Οκτωβρίου

«Αόρατοι» αστεροειδείς γύρω από την Αφροδίτη μπορεί να απειλήσουν τη Γη – Γιατί είναι δύσκολο να τους εντοπίσουμε;

Τεστ προσωπικότητας: Η εποχή που θα διαλέηετε αποκαλύπτει τα πιο ενδόμυχα στοιχεία του χαρακτήρα σας
περισσότερα
15:23 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Μάντσεστερ: Ο δεύτερος πολίτης πέθανε από πυρά αστυνομικού – «Δυστυχώς ήταν μια τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια της δράσης μας»

Μια τραγική «συνέπεια» από την «επείγουσα δράση» της αστυνομίας στην αιματηρή επίθεση έξω από ...
15:11 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: «Φάρσα» οι ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ, λέει ο ΟΗΕ – Φρικτές οι συνθήκες για μητέρες και βρέφη

Τα Ηνωμένα Έθνη καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για τους Παλαιστίνιους που αναγ...
14:46 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Μόναχο: «Η αστυνομία πρέπει να καταρρίπτει drones αμέσως», λέει ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας – Προωθεί νομοσχέδιο για αλλαγή κανονισμών

Η ανησυχία για την ασφάλεια στον εναέριο χώρο της Γερμανίας εντείνεται μετά το τελευταίο περισ...
14:23 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Influencer και σταρ του TikTok βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – «Κύμα» συγκίνησης στα προφίλ της από χιλιάδες θαυμαστές

Η είδηση του θανάτου της 21χρονης σταρ του TikTok και παρουσιάστριας Τζένιφερ Νικόλ Ρίβας έχει...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης