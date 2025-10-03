Φον ντερ Λάιεν: Δεύτερη πρόταση μομφής εναντίον της μέσα σε 3 μήνες – Γιατί θα «πέσει» δύσκολα η πρόεδρος της Κομισιόν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ετοιμάζεται να βρεθεί για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών αντιμέτωπη με πρόταση μομφής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την ατμόσφαιρα στις Βρυξέλλες να μυρίζει πολιτική ένταση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, παρά την αυξανόμενη δυσαρέσκεια που εκφράζεται από πολλές πλευρές, ακόμα και μέσα από το δικό της πολιτικό στρατόπεδο, οι περισσότεροι ευρωβουλευτές του κεντρώου μπλοκ αναμένεται να προτιμήσουν τη σταθερότητα παρά την ανατροπή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για να επικρίνει κανείς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν», δήλωσε ο επικεφαλής των Γερμανών Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, Έρικ Μάρκουαρντ. «Αλλά δεν πιστεύουμε ότι ένας διάδοχος θα ήταν απαραίτητα καλύτερος από την τωρινή πρόεδρο της Κομισιόν».

Η ψηφοφορία της ερχόμενης εβδομάδας θα είναι η δεύτερη μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά της ΕΕ. Η τελευταία απόπειρα έγινε τον Ιούλιο.

Η επανάληψη της διαδικασίας αποτυπώνει αφενός την αυξανόμενη παρουσία των άκρων μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχολιάζει το Politico, που αξιοποιούν τη μομφή ως εργαλείο «πολιτικού θορύβου», και αφετέρου την ανησυχία που διαχέεται σε Βρυξέλλες και Ευρώπη για την πορεία της Κομισιόν.

Στις 9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες μομφής στο Στρασβούργο, η μία από την ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» και η άλλη από την Αριστερά, η οποία βρίσκεται ακόμα πιο αριστερά από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες.

Το Κοινοβούλιο αριθμεί 719 μέλη και απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων από όσους ψηφίσουν για να απομακρυνθεί η πρόεδρος της Κομισιόν. Οι Πατριώτες, η Αριστερά και η ακροδεξιά ομάδα ESN διαθέτουν συνολικά 158 έδρες, αριθμός που απέχει αρκετά από το όριο, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζονται και την υποστήριξη κεντρώων ευρωβουλευτών.

Οι κατηγορίες κατά της Φον ντερ Λάιεν περιλαμβάνουν ότι αποδυναμώνει την ΕΕ, έλλειψη διαφάνειας, κακή κρίση σε εμπορικές συμφωνίες με ΗΠΑ και Λατινική Αμερική, τη στάση της για τη Γάζα, την εγκατάλειψη των αγροτών και την αποδυνάμωση των κανόνων για το κλίμα.

Παράλληλα, πολλοί επικρίνουν την προσέγγισή της ότι προωθεί ατζέντα σε συνεννόηση με τα κράτη-μέλη παρακάμπτοντας το Κοινοβούλιο.

Ακόμα και μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), στο οποίο ανήκει η Φον ντερ Λάιεν, η δυσφορία είναι έντονη. Ένας αξιωματούχος του ΕΛΚ παραδέχθηκε: «Μερικές φορές οι ενέργειές της είναι δύσκολο να χωνευτούν».

Ιδιαίτερη δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει η ανακοίνωσή της ότι η ΕΕ θα διακόψει τις σχέσεις με το Ισραήλ και θα προτείνει κυρώσεις σε απάντηση της εισβολής στη Γάζα, μια απόφαση που δεν είχε κοινοποιηθεί εκ των προτέρων.

Η προηγούμενη πρόταση μομφής, που κατατέθηκε τον Ιούλιο, δεν κατάφερε να περάσει τον πήχη των απαραίτητων ψήφων. Μόνο 553 από τους 719 ευρωβουλευτές ψήφισαν, με 175 να τάσσονται κατά της Φον ντερ Λάιεν.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, περισσότεροι φαίνονται διατεθειμένοι να στηρίξουν την πρόταση μομφής που καταθέτει η Αριστερά, σύμφωνα με συνομιλίες που κατέγραψε το Politico. Μάλιστα, ακόμη και οι Πατριώτες για την Ευρώπη, με τον ηγέτη τους Ζορντάν Μπαρντελά, «προστατευόμενο» της Μαρίν Λεπέν, δήλωσαν ότι θα τη στηρίξουν, παρά τις ιδεολογικές διαφορές.

Με βάση τις ενδείξεις και τις τοποθετήσεις ευρωβουλευτών, το Politico προβλέπει ότι στο χειρότερο σενάριο για την Φον ντερ Λάιεν μπορεί να συγκεντρωθούν έως και 305 ψήφοι κατά της, αριθμός πάντως που υπολείπεται αρκετά από τους 480 που απαιτούνται για την ανατροπή της, εφόσον συμμετάσχουν όλοι.