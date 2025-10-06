Τραγωδία στο Τέξας: Μητέρα πυροβόλησε τα τέσσερα παιδιά της σκοτώνοντας τα δύο

Μια μητέρα 31 ετών στο Τέξας που πυροβόλησε τα τέσσερα παιδιά της το Σαββατοκύριακο, σκοτώνοντας τα δύο, αντιμετωπίζει κατηγορίες για δολοφονία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές την Κυριακή.

Η μητέρα αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για δολοφονία και δύο για απόπειρα ανθρωποκτονίας με όπλο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σερίφης της κομητείας Μπραζόρια, Μπο Στάλμαν. Η γυναίκα κρατείται με εγγύηση ύψους 14 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δύο από τα παιδιά, ηλικίας 13 και 4 ετών, πυροβολήθηκαν θανάσιμα μέσα σε όχημα το Σάββατο. Τα άλλα δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 9 ετών, βρίσκονται σε «σταθερή κατάσταση» αφού μεταφέρθηκαν με ιατρικό ελικόπτερο σε νοσοκομείο της περιοχής του Χιούστον, είπε ο Στάλμαν.

Η μητέρα κάλεσε το 911 για να ειδοποιήσει τις αρχές μετά τους πυροβολισμούς, πρόσθεσε ο σερίφης. Οι αρχές βρήκαν ένα όπλο στο σημείο του περιστατικού.

«Είναι αδύνατο να κατανοήσει κανείς μια τόσο παράλογη τραγωδία, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποδώσουμε δικαιοσύνη για αυτά τα παιδιά», δήλωσε ο Στάλμαν.

Η μητέρα είναι κάτοικος της κομητείας Μόντγκομερι, βόρεια του Χιούστον, σύμφωνα με τον ίδιο.

Οι πυροβολισμοί συνέβησαν στην πόλη Άνγκλετον, με περίπου 19.500 κατοίκους, που είναι η έδρα της κομητείας Μπραζόρια. Βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νότια του Χιούστον.

Πηγή: Associated Press

