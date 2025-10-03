Τέξας: Πενταετής φυλάκιση σε γυναίκα για απόπειρα πνιγμού τρίχρονου κοριτσιού με ρατσιστικά κίνητρα

Enikos Newsroom

διεθνή

γυναικα τεξας

Μια γυναίκα από το Τέξας των ΗΠΑ καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών για την απόπειρα πνιγμού ενός τρίχρονου κοριτσιού παλαιστινιακής καταγωγής τον Μάιο του 2024 – μια επίθεση με ρατσιστικό κίνητρο, όπως είχε υπογραμμίσει τότε η αστυνομία.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται το τηλεοπτικό δίκτυο CBS και η εφημερίδα Fort Worth Star-Telegram, ο δικαστής Άντι Πόρτερ καταδίκασε την 43χρονη Ελίζαμπεθ Γουλφ, η οποία ομολόγησε την ενοχή της για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πισίνα συγκροτήματος διαμερισμάτων στην πόλη Γιούλις του Τέξας. Η Γουλφ διαπληκτίστηκε με μητέρα που βρισκόταν στην πισίνα μαζί με τα δύο παιδιά της, ένα τρίχρονο κοριτσάκι και ένα εξάχρονο αγοράκι. Αφού ρώτησε να μάθει την καταγωγή της οικογένειας, η Γουλφ προσπάθησε να πνίξει το κοριτσάκι στην πισίνα και να αρπάξει το αγοράκι, σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας.

Η μητέρα έβγαλε την τρίχρονη κόρη της από το νερό και επί τόπου έσπευσαν διασώστες που προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στα παιδιά.

Η Ελίζαμπεθ Γουλφ συνελήφθη αργότερα από αστυνομικούς και σε βάρος της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε δηλώσει συγκλονισμένος από τη συγκεκριμένη επίθεση.

Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν πως παρατηρείται αύξηση επιθέσεων σε βάρος μουσουλμάνων, Αράβων και εβραίων στις ΗΠΑ μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον οποίο πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πρόσφατα περιστατικά που έχουν εγείρει ανησυχία για αντιμουσουλμανικό μένος στις ΗΠΑ περιλαμβάνουν το μαχαίρωμα 6χρονου αγοριού παλαιστινιακής καταγωγής στο Ιλινόι, το μαχαίρωμα άνδρα – επίσης παλαιστινιακής καταγωγής – στο Τέξας, και την επίθεση όχλου σε φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές στην Καλιφόρνια.

Υπήρξε επίσης η επίθεση ενόπλου εναντίον δύο Ισραηλινών στη Φλόριντα – ο δράστης θεώρησε πως επρόκειτο για Παλαιστίνιους –, καθώς και μια επίθεση εβραίων σε φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές, φωνάζοντας «Θάνατος στους Άραβες».

Περιστατικά που έχουν εγείρει ανησυχία για αντισημιτισμό περιλαμβάνουν τον θανατηφόρο πυροβολισμό δύο υπαλλήλων της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, μια επίθεση στο Κολοράντο με απολογισμό έναν νεκρό, και την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του κυβερνήτη της Πενσιλβάνιας, Τζος Σαπίρο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βρείτε τις 3 διαφορές στην εικόνα με την κυρία που εργάζεται στο γραφείο – Έχετε μόνο 45 δευτερόλεπτα

Κρεμώδης σούπα μανιταριών: Η τέλεια φθινοπωρινή συνταγή, πλούσια σε βιταμίνες

Ανελκυστήρες: Μέχρι πότε πρέπει να γίνει η απογραφή στο Μητρώο – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο

Αυστηρότερο πλαίσιο παρακολούθησης για όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους – Τι αλλάζει

Το ταχύτερο power bank φιλικό για αεροπορικά ταξίδια της Anker είναι πλέον διαθέσιμο

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
06:47 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Μόναχο: Ξανά σε λειτουργία το αεροδρόμιο – Λήξη συναγερμού έπειτα από θέαση drone

Το αεροδρόμιο του Μονάχου επαναλειτουργεί το πρωί της Παρασκευής (3/10), αφού έκλεισε στη διάρ...
04:35 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Γερμανία: Συναγερμός για drone στο αεροδρόμιο του Μονάχου – Αναστολή πτήσεων

Το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε τη λειτουργία του την Πέμπτη (2/10) έπειτα από ειδ...
04:20 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευή...
03:05 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποιεί για κύμα απολύσεων και περικοπών στον δημόσιο τομέα – «Είναι δικό τους λάθος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Πέμπτη (2/10) για απολύσεις ομοσπονδιακών ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης