Ελ Σαλβαδόρ: Σχεδόν δύο τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν σε επιχείρηση του Πολεμικού Ναυτικού

Enikos Newsroom

Uncategorized

ΚΟΚΑΙΝΗ ΣΑΛΒΑΔΟΡ

Το πολεμικό ναυτικό του Ελ Σαλβαδόρ αναχαίτισε σκάφος που μετέφερε 1.795 κιλά κοκαΐνης και συνέλαβε τρεις επιβαίνοντες (υπηκόους Ισημερινού), ανακοίνωσε την  Πέμπτη (2/10) ο πρόεδρος της χώρας Ναγίμπ Μπουκέλε, χαιρετίζοντας την επιχείρηση για το καίριο πλήγμα στα διεθνή καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

Ελ Σαλβαδόρ: Εγκρίθηκε από κοινοβούλιο η επ’ αόριστον επανεκλογή προέδρου

Το σκάφος που μετέφερε την κοκαΐνη αναχαιτίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 2.130 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μποκάνα Ελ Κορντονσίγιο, σύμφωνα με τον Μπουκέλε, ο οποίος ανέφερε ότι η εκτιμώμενη αξία των ναρκωτικών στη μαύρη αγορά ανέρχεται σε 44,8 εκατομμύρια δολάρια (38,2 εκατ. ευρώ).

Το Ελ Σαλβαδόρ και άλλες χώρες της Κεντρικής Αμερικής βρίσκονται στη διαδρομή που ακολουθούν τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών από χώρες όπως η Κολομβία, το Περού και ο Ισημερινός, με προορισμό την αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Από τις αρχές της προηγούμενης χρονιάς, οι αρχές του Ελ Σαλβαδόρ έχουν κατασχέσει 39 τόνους ναρκωτικών, εκτιμώμενης αξίας περίπου 977 εκατ. δολαρίων (833 εκατ. ευρώ), σημείωσε ο πρόεδρος Μπουκέλε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τα μάτια που μπορεί να σας βοηθήσει να ξανακοιμηθείτε μέσα σε λίγα λεπτά

ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος διατροφής

Αυστηρότερο πλαίσιο παρακολούθησης για όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους – Τι αλλάζει

Δεύτερη σύσκεψη κυβέρνησης και βιομηχάνων για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

Το ταχύτερο power bank φιλικό για αεροπορικά ταξίδια της Anker είναι πλέον διαθέσιμο

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
11:37 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν το απόγευμα τέσσερις σταθμοί του μετρό

Κλειστοί θα είναι σήμερα από τις 6 το απόγευμα ορισμένοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω ...
02:15 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ιράκ: Απελευθερώθηκε η Ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ που είχε απαχθεί τον Μάρτιο του 2023

Απελευθερώθηκε ύστερα από δυόμισι χρόνια αιχμαλωσίας η Ρωσοϊσραηλινή Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ, η οπο...
23:39 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Το Σάββατο στον εισαγγελέα η 45χρονη οδηγός της Porsche – Όσα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς και το βίντεο λίγο πριν το τροχαίο

Το πρωί του Σαββάτου θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα η 45χρονη οδηγός της Porsche, που ενώ κινείτο...
20:11 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Συνελήφθη 24χρονος στην Βούλα – Φέρεται να παρακολουθούσε επιχειρηματία για να τον ληστέψει

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ένας 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην Βούλα με τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης