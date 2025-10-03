Ελ Σαλβαδόρ: Σχεδόν δύο τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν σε επιχείρηση του Πολεμικού Ναυτικού

Το πολεμικό ναυτικό του Ελ Σαλβαδόρ αναχαίτισε σκάφος που μετέφερε 1.795 κιλά κοκαΐνης και συνέλαβε τρεις επιβαίνοντες (υπηκόους Ισημερινού), ανακοίνωσε την Πέμπτη (2/10) ο πρόεδρος της χώρας Ναγίμπ Μπουκέλε, χαιρετίζοντας την επιχείρηση για το καίριο πλήγμα στα διεθνή καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

Το σκάφος που μετέφερε την κοκαΐνη αναχαιτίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 2.130 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μποκάνα Ελ Κορντονσίγιο, σύμφωνα με τον Μπουκέλε, ο οποίος ανέφερε ότι η εκτιμώμενη αξία των ναρκωτικών στη μαύρη αγορά ανέρχεται σε 44,8 εκατομμύρια δολάρια (38,2 εκατ. ευρώ).

Το Ελ Σαλβαδόρ και άλλες χώρες της Κεντρικής Αμερικής βρίσκονται στη διαδρομή που ακολουθούν τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών από χώρες όπως η Κολομβία, το Περού και ο Ισημερινός, με προορισμό την αγορά της Βόρειας Αμερικής.

Από τις αρχές της προηγούμενης χρονιάς, οι αρχές του Ελ Σαλβαδόρ έχουν κατασχέσει 39 τόνους ναρκωτικών, εκτιμώμενης αξίας περίπου 977 εκατ. δολαρίων (833 εκατ. ευρώ), σημείωσε ο πρόεδρος Μπουκέλε.