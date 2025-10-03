UEFA: Η βαθμολογία της Ελλάδας μετά τις ήττες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Τουλάχιστον «κακή» θα πρέπει να χαρακτηριστεί η βραδιά της Πέμπτης (2/10) για τις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στην League Phase τόσο του Europa League όσο και του Conference League.

Μπορεί και οι τρεις (Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ) να προηγήθηκαν στο σκορ, όμως στο τέλος ηττήθηκαν και δεν μπόρεσαν να μαζέψουν βαθμούς για την Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA.

Η Ελλάδα έμεινε στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA, καθώς είχε σημαντική διαφορά από τη Νορβηγία, όμως η διαφορά μειώθηκε. Κίνδυνος αποτελεί η Πολωνία επίσης, καθώς έχει 4 ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αυτή την εβδομάδα κατάφεραν να μαζέψουν 1500 βαθμούς.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 41.500 ( 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (4/5)

12. Νορβηγία 37.988 (2/5)

13. Πολωνία 37.375 (4/4)

14. Δανία 36.481 (2/4)