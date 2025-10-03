UEFA: Η βαθμολογία της Ελλάδας μετά τις ήττες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

UEFA: Η βαθμολογία της Ελλάδας μετά τις ήττες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Τουλάχιστον «κακή» θα πρέπει να χαρακτηριστεί η βραδιά της Πέμπτης (2/10) για τις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στην League Phase τόσο του Europa League όσο και του Conference League.

Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1: Λύγισε στο Βίγκο ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Μπορεί και οι τρεις (Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ) να προηγήθηκαν στο σκορ, όμως στο τέλος ηττήθηκαν και δεν μπόρεσαν να μαζέψουν βαθμούς για την Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA.

Η Ελλάδα έμεινε στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA, καθώς είχε σημαντική διαφορά από τη Νορβηγία, όμως η διαφορά μειώθηκε. Κίνδυνος αποτελεί η Πολωνία επίσης, καθώς έχει 4 ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αυτή την εβδομάδα κατάφεραν να μαζέψουν 1500 βαθμούς.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 41.500 ( 4/5)
11. Ελλάδα 38.312 (4/5)
12. Νορβηγία 37.988 (2/5)
13. Πολωνία 37.375 (4/4)
14. Δανία 36.481 (2/4)

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τα μάτια που μπορεί να σας βοηθήσει να ξανακοιμηθείτε μέσα σε λίγα λεπτά

ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος διατροφής

Αυστηρότερο πλαίσιο παρακολούθησης για όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους – Τι αλλάζει

Δεύτερη σύσκεψη κυβέρνησης και βιομηχάνων για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

Το ταχύτερο power bank φιλικό για αεροπορικά ταξίδια της Anker είναι πλέον διαθέσιμο

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
00:22 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Έσπασαν το αήττητο της Ένωσης οι Σλοβένοι

Στη Σλοβενία «έσπασε» το αήττητο της ΑΕΚ στην εφετινή σεζόν. Η Τσέλιε επικράτησε 3-1 του «Δικέ...
00:20 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1: Λύγισε στο Βίγκο ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε στο σκορ, ο ΠΑΟΚ εν τέλει γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Θέλτα ...
23:59 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77: Υποκλίθηκαν στη Βασίλισσα οι «ερυθρόλευκοι»

Έμεινε από δυνάμεις ο Ολυμπιακός στην Μαδρίτη και μοιραία έχασε από την Ρεάλ στην Ισπανία με 8...
22:14 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2: «Αυτοκτονία» και ήττα-σοκ για τους «πράσινους»

Ό,τι κέρδισε με κόπο στη Βέρνη πριν από μία εβδομάδα ο Παναθηναϊκός, το έχασε σε μία βραδιά πο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης