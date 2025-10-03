Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1: Λύγισε στο Βίγκο ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε στο σκορ, ο ΠΑΟΚ εν τέλει γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Θέλτα στο «Μπαλαϊδος», σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Αποτέλεσμα που αφήνει την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου στον ένα βαθμό.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης (37’) άνοιξε το σκορ για τους «ασπρόμαυρους», όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με τα γκολ των Ιάγκο Άσπας (45’+2’), Μπόρχα Ιγκλέσιας (53’) και Γουίλιοτ Σβέντμπεργκ (70’) για να φτάσουν στο πρώτο φετινό τους «τρίποντο» έπειτα από οκτώ (αποτυχημένες) προσπάθειες σε LaLiga και Ευρώπη.

Ο Ζιραλδές παρέταξε τους Γαλιθιάνους με σύστημα 3-4-3, χρησιμοποιώντας τον Μάρκος Αλόνσο σε ρόλο αριστερού στόπερ ενώ τοποθέτησε στην αριστερή πτέρυγα και τον γερόλυκο Άσπας, αφήνοντας στην κορυφή της επίθεσης τον Ιγκλέσιας. Από την άλλη, ο Λουτσέσκου προτίμησε το 4-3-3, με τους Αλεσάντρο Βολιάκο και Αλεσάντρο Μπιάνκο στα στόπερ και τα χαφ, αντίστοιχα, μεταθέτοντας τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς. Στο 7’ το σουτ του Χάβι Ρουέντα δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Γίρι Παβλένκα, αλλά δέκα λεπτά αργότερα χρειάστηκαν οι ικανότητες του Τσέχου τερματοφύλακα για να απομακρύνει την προσπάθεια με το αριστερό του Αλόνσο. Σε άλλες δύο τρεις επικίνδυνες καταστάσεις, ο Γιάννης Μιχαηλίδης ήταν αυτός που έδωσε τη λύση ενώ το σουτ του Ιλάι Μορίμπα στο 32’ πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Ο Κωνσταντέλιας έκλεψε την μπάλα από τον Μανού Φερνάντεζ και πλάσαρε, ο Ιονούτ Ράντου απέκρουσε αλλά ο Γιακουμάκης πήρε την επαναφορά κάνοντας το 0-1 στο 37’. Οι «ασπρόμαυροι» όμως, όπως και στην Τρίπολη, έτσι και στο Βίγκο δέχθηκαν γκολ στο τέλος του ημιχρόνου. Σέντρα του Όσκαρ Μινγκουέθα, κεφαλιά του Άσπας και 1-1.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τη Θέλτα να ολοκληρώνει την ανατροπή. Σε φάση που θύμισε το γκολ του ΠΑΟΚ, ο Παβλένκα απέκρουσε αρχικά το σουτ του Σβέντμπεργκ, με τον Ιγκλέσιας να παίρνει το «ριμπάουντ» για το 2-1 με διαγώνιο σουτ στο 53’. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Τσέχος τερματοφύλακας έβγαλε σε κόρνερ το πλασέ του Σβέντμπεργκ, κρατώντας τους Θεσσαλονικείς «ζωντανούς».

Ο 21χρονος Σουηδός εξτρέμ κατάφερε, εν τέλει, με την Τρίτη του προσπάθεια να νικήσει τον Παβλένκα. Από εκτέλεση κόρνερ του Άσπας και σέντρα του Ρουέντα, η μπάλα έφτασε στον Σβέντμπεργκ που δε δυσκολεύτηκε να κάνε το 3-1 στο 70’. Γκολ που αρχικά δεν μέτρησε, καθώς ο βοηθός σήκωσε για οφσάιντ, ωστόσο έπειτα από παρέμβαση του VAR κατακυρώθηκε για τη Θέλτα.

Ακολούθησαν η επέμβαση του Παβλένκα στο δεξί σουτ του Φεράν Ζουτγκλά (78’) και η άστοχη κεφαλιά του Φεντόρ Τσάλοφ (81’), με το 3-1 να μένει μέχρι τέλους. Ο Ζιραλδές άκουσε με ανακούφιση το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα από τον Ιγκόρ Πάγιατς ενώ, αντίθετα, ο Λουτσέσκου είδε το σερί των αγώνων δίχως νίκη να αυξάνεται στους πέντε (τρεις ισοπαλίες και δυο ήττες) κι ενώ ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (Κυριακή 5/10, 20:30) στην Τούμπα.

Διαιτητής: Ιγκόρ Πάγιατς (Κροατία)

Κίτρινες: Μινγκουέθα, Σβέντμπεργκ, Μοριμπά – Γιακουμάκης, Οζντόεφ.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΘΕΛΤΑ (Κλαούντιο Ζιραλδές): Ράντου, Φερνάντεζ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Ρουέντα (83’ Χάβι Ροντρίγκεζ), Νταμιάν Ροντρίγκεζ, Μοριμπά, Μινγκουέθα (67’ Ντομίνγκεζ), Άσπας (74’ Σαραγόσα), Ιγκλέσιας (67’ Ζουτγκλά), Σβέντμπεργκ (74’ Ντουράν).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο (74’ Κεντζιόρα), Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (61’ Μεϊτέ), Οζντόεφ, Καμαρά (70’ Τάισον), Ντεσπόντοφ (70’ Ζίβκοβιτς), Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης (61’ Τσάλοφ).

* Ο Λούκα Ιβανούσετς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προθέρμανση, έμεινε εκτός 23αδας και στη θέση του μπήκε ο Δημήτρης Χατσίδης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ