Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1: Λύγισε στο Βίγκο ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΠΑΟΚ ΘΕΛΤΑ

Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε στο σκορ, ο ΠΑΟΚ εν τέλει γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Θέλτα στο «Μπαλαϊδος», σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Αποτέλεσμα που αφήνει την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου στον ένα βαθμό.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης (37’) άνοιξε το σκορ για τους «ασπρόμαυρους», όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με τα γκολ των Ιάγκο Άσπας (45’+2’), Μπόρχα Ιγκλέσιας (53’) και Γουίλιοτ Σβέντμπεργκ (70’) για να φτάσουν στο πρώτο φετινό τους «τρίποντο» έπειτα από οκτώ (αποτυχημένες) προσπάθειες σε LaLiga και Ευρώπη.

ΠΑΟΚ ΘΕΛΤΑ

Ο Ζιραλδές παρέταξε τους Γαλιθιάνους με σύστημα 3-4-3, χρησιμοποιώντας τον Μάρκος Αλόνσο σε ρόλο αριστερού στόπερ ενώ τοποθέτησε στην αριστερή πτέρυγα και τον γερόλυκο Άσπας, αφήνοντας στην κορυφή της επίθεσης τον Ιγκλέσιας. Από την άλλη, ο Λουτσέσκου προτίμησε το 4-3-3, με τους Αλεσάντρο Βολιάκο και Αλεσάντρο Μπιάνκο στα στόπερ και τα χαφ, αντίστοιχα, μεταθέτοντας τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς. Στο 7’ το σουτ του Χάβι Ρουέντα δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Γίρι Παβλένκα, αλλά δέκα λεπτά αργότερα χρειάστηκαν οι ικανότητες του Τσέχου τερματοφύλακα για να απομακρύνει την προσπάθεια με το αριστερό του Αλόνσο. Σε άλλες δύο τρεις επικίνδυνες καταστάσεις, ο Γιάννης Μιχαηλίδης ήταν αυτός που έδωσε τη λύση ενώ το σουτ του Ιλάι Μορίμπα στο 32’ πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

ΠΑΟΚ ΘΕΛΤΑ

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Ο Κωνσταντέλιας έκλεψε την μπάλα από τον Μανού Φερνάντεζ και πλάσαρε, ο Ιονούτ Ράντου απέκρουσε αλλά ο Γιακουμάκης πήρε την επαναφορά κάνοντας το 0-1 στο 37’. Οι «ασπρόμαυροι» όμως, όπως και στην Τρίπολη, έτσι και στο Βίγκο δέχθηκαν γκολ στο τέλος του ημιχρόνου. Σέντρα του Όσκαρ Μινγκουέθα, κεφαλιά του Άσπας και 1-1.

ΠΑΟΚ ΘΕΛΤΑ

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τη Θέλτα να ολοκληρώνει την ανατροπή. Σε φάση που θύμισε το γκολ του ΠΑΟΚ, ο Παβλένκα απέκρουσε αρχικά το σουτ του Σβέντμπεργκ, με τον Ιγκλέσιας να παίρνει το «ριμπάουντ» για το 2-1 με διαγώνιο σουτ στο 53’. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Τσέχος τερματοφύλακας έβγαλε σε κόρνερ το πλασέ του Σβέντμπεργκ, κρατώντας τους Θεσσαλονικείς «ζωντανούς».

Ο 21χρονος Σουηδός εξτρέμ κατάφερε, εν τέλει, με την Τρίτη του προσπάθεια να νικήσει τον Παβλένκα. Από εκτέλεση κόρνερ του Άσπας και σέντρα του Ρουέντα, η μπάλα έφτασε στον Σβέντμπεργκ που δε δυσκολεύτηκε να κάνε το 3-1 στο 70’. Γκολ που αρχικά δεν μέτρησε, καθώς ο βοηθός σήκωσε για οφσάιντ, ωστόσο έπειτα από παρέμβαση του VAR κατακυρώθηκε για τη Θέλτα.

ΠΑΟΚ ΘΕΛΤΑ

Ακολούθησαν η επέμβαση του Παβλένκα στο δεξί σουτ του Φεράν Ζουτγκλά (78’) και η άστοχη κεφαλιά του Φεντόρ Τσάλοφ (81’), με το 3-1 να μένει μέχρι τέλους. Ο Ζιραλδές άκουσε με ανακούφιση το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα από τον Ιγκόρ Πάγιατς ενώ, αντίθετα, ο Λουτσέσκου είδε το σερί των αγώνων δίχως νίκη να αυξάνεται στους πέντε (τρεις ισοπαλίες και δυο ήττες) κι ενώ ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (Κυριακή 5/10, 20:30) στην Τούμπα.

Διαιτητής: Ιγκόρ Πάγιατς (Κροατία)
Κίτρινες: Μινγκουέθα, Σβέντμπεργκ, Μοριμπά – Γιακουμάκης, Οζντόεφ.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΘΕΛΤΑ (Κλαούντιο Ζιραλδές): Ράντου, Φερνάντεζ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Ρουέντα (83’ Χάβι Ροντρίγκεζ), Νταμιάν Ροντρίγκεζ, Μοριμπά, Μινγκουέθα (67’ Ντομίνγκεζ), Άσπας (74’ Σαραγόσα), Ιγκλέσιας (67’ Ζουτγκλά), Σβέντμπεργκ (74’ Ντουράν).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο (74’ Κεντζιόρα), Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (61’ Μεϊτέ), Οζντόεφ, Καμαρά (70’ Τάισον), Ντεσπόντοφ (70’ Ζίβκοβιτς), Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης (61’ Τσάλοφ).

* Ο Λούκα Ιβανούσετς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προθέρμανση, έμεινε εκτός 23αδας και στη θέση του μπήκε ο Δημήτρης Χατσίδης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τα μάτια που μπορεί να σας βοηθήσει να ξανακοιμηθείτε μέσα σε λίγα λεπτά

ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος διατροφής

Αυστηρότερο πλαίσιο παρακολούθησης για όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους – Τι αλλάζει

Δεύτερη σύσκεψη κυβέρνησης και βιομηχάνων για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

Το ταχύτερο power bank φιλικό για αεροπορικά ταξίδια της Anker είναι πλέον διαθέσιμο

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
00:22 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Τσέλιε – ΑΕΚ 3-1: Έσπασαν το αήττητο της Ένωσης οι Σλοβένοι

Στη Σλοβενία «έσπασε» το αήττητο της ΑΕΚ στην εφετινή σεζόν. Η Τσέλιε επικράτησε 3-1 του «Δικέ...
23:59 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77: Υποκλίθηκαν στη Βασίλισσα οι «ερυθρόλευκοι»

Έμεινε από δυνάμεις ο Ολυμπιακός στην Μαδρίτη και μοιραία έχασε από την Ρεάλ στην Ισπανία με 8...
22:14 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2: «Αυτοκτονία» και ήττα-σοκ για τους «πράσινους»

Ό,τι κέρδισε με κόπο στη Βέρνη πριν από μία εβδομάδα ο Παναθηναϊκός, το έχασε σε μία βραδιά πο...
23:57 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0: Δεν τα κατάφερε στο Emirates

Την ήττα με 2-0 γνώρισε ο Ολυμπιακός μέσα στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Ph...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης