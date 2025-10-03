Πάτρα: Σοβαρό επεισόδιο σε καφενείο – Άνδρας επιτέθηκε σε θαμώνες, ένας τραυματίας

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/10/2025) στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Ναυαρίνου και Μαξίμου, όταν άνδρας φέρεται να… έχασε τον έλεγχο και να επιτέθηκε σε θαμώνες καφενείου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα pelop.gr, από την επίθεση τραυματίστηκε ένα άτομο, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του. Οι κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη στο καφενείο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία.

Τα αίτια του επεισοδίου παραμένουν άγνωστα και η υπόθεση έχει τεθεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

