Κίνα προς ΗΠΑ: Θα πολεμήσουμε μέχρις εσχάτων μετά την εξαγγελία νέων δασμών από τον Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

Κίνα - ΗΠΑ

Η κυβέρνηση της Κίνας προειδοποίησε σήμερα πως θα δώσει μάχη «μέχρις εσχάτων» αν χρειαστεί, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή πως αποφάσισε στην επιβολή νέων, επιπρόσθετων δασμών 100% στα κινεζικά αγαθά που εισάγει η χώρα του.

«Αν θέλετε μάχη, θα δώσουμε μάχη μέχρις εσχάτων. Αν θέλετε διαπραγμάτευση, η πόρτα μας παραμένει ανοικτή», σημείωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου.

Ο κ. Τραμπ απείλησε την περασμένη εβδομάδα πως η Ουάσιγκτον θα επιβάλλει επιπρόσθετους δασμούς 100% στα κινεζικά αγαθά, που θα προστεθούν στους ισχύοντες, από την 1η Νοεμβρίου «ή νωρίτερα».

Εξήγησε πως αντιδρά στην ανακοίνωση της Κίνας πως θα εφαρμόσει νέους ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογιών για την εξόρυξη και την παραγωγή σπανίων γαιών. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως αυτών των μεταλλευμάτων, πρώτων υλών απόλυτα απαραίτητων για βιομηχανικούς τομείς όπως αυτοί της πληροφορικής, των αυτοκινήτων, της ενέργειας, καθώς και των στρατιωτικών εξοπλισμών.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου παρέπεμψε στους κύκλους διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο νωρίτερα το 2025 για να αποκλιμακωθεί η ένταση, που εισέφεραν την εκατέρωθεν μείωση των επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών οι οποίοι άρχισαν να επιβάλλονται αφότου ο κ. Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ενόψει εξεύρεσης ευρύτερης συμφωνίας.

«Οι ΗΠΑ δεν γίνεται ταυτόχρονα να επιδιώκουν διάλογο και να απειλούν με την επιβολή νέων περιορισμών. Δεν κάνεις έτσι διάλογο με την Κίνα», τόνισε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο όσοι έχουν την ευφυΐα του Nikola Tesla μπορούν να εντοπίσουν όλα τα ζώα στην εικόνα – Εσείς μπορείτε να λύσετε το τεστ...

Σολωμός με λαχανάκια Βρυξελλών στη λαδόκολλα – Υγιεινό και έτοιμο σε 30 λεπτά

Απεργία: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Αύριο Τετάρτη οι ανακοινώσεις για τις μειώσεις στις τιμές 1.000 προϊόντων – Πώς θα τα εντοπίζουν οι καταναλωτές

Google: Το Chrome θα απενεργοποιεί αυτόματα τις ειδοποιήσεις ιστότοπων που αγνοείτε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
06:47 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Δεν σχεδίαζα να ζητήσω χάρη για τον Νετανιάχου, αλλά με παρακίνησε το έντονο χειροκρότημα

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι δεν είχε προγραμματίσει να ζη...
05:18 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Ανησυχία Μακρόν για τη Χαμάς παρά την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε χθες Δευτέρα πως βλέπει συνεχιζόμενη απειλή από το πα...
05:13 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

ΛΔ Κονγκό: Νέα σφαγή αμάχων από αντάρτες της οργάνωσης ADF – Τουλάχιστον 19 νεκροί

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε έφοδο ανταρτών της οργάνωσης ADF στο ανατολικό τμήμα της...
05:05 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Τέξας: Προσωρινή διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο Όστιν λόγω έλλειψης προσωπικού

Αναστολή πτήσεων αποφασίστηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ σ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης