Ντόναλντ Τραμπ: Δεν σχεδίαζα να ζητήσω χάρη για τον Νετανιάχου, αλλά με παρακίνησε το έντονο χειροκρότημα

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι δεν είχε προγραμματίσει να ζητήσει τη χορήγηση προεδρικής χάρης για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κνέσετ, αλλά το έκανε παρορμητικά, επηρεασμένος από το θερμό χειροκρότημα που δέχθηκε εκείνη τη στιγμή ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.

«Του είπα ότι δεν ήθελα να φέρω το θέμα της χάρης, αλλά ήταν απλώς το τέλειο σημείο. Δεν συμφωνείτε;», δήλωσε ο Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους εν πτήσει με το Air Force One, σύμφωνα με ηχητικό απόσπασμα που δημοσιοποιήθηκε.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Είχε δεχθεί πολύ θερμό χειροκρότημα, και όταν αυτό σταμάτησε, είπα: “Γιατί να μην δώσετε σ’ αυτόν τον τύπο μια χάρη;” Αν δεν είχε χειροκροτηθεί τόσο, δεν θα το έλεγα.»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπος με πολύκροτη δίκη για διαφθορά, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απάτη, δωροδοκία και κατάχρηση εξουσίας. Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για πολιτικό “κυνήγι μαγισσών”.

