ΗΠΑ: Το Κογκρέσο ερευνά τη Starlink του Έλον Μασκ για εμπλοκή σε απάτες στη Μιανμάρ

Η Επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως έχει ξεκινήσει έρευνα για την πιθανή εμπλοκή της Starlink — της δορυφορικής εταιρείας παροχής διαδικτύου που ανήκει στον Έλον Μασκ — στην παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο σε κέντρα απάτης στη Μιανμάρ. Τα συγκεκριμένα κέντρα κατηγορούνται ότι εξαπατούν χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας οικονομικές ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η έρευνα, που άρχισε τον Ιούλιο, ακολουθεί αποκαλυπτική δημοσιογραφική έρευνα του AFP, σύμφωνα με την οποία δεκάδες δορυφορικές κεραίες της Starlink άρχισαν να τοποθετούνται στις στέγες κέντρων απάτης στη Μιανμάρ. Μέσα σε διάστημα μόλις τριών μηνών, η εταιρεία εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο πάροχο διαδικτύου της χώρας, γεγονός που προκάλεσε την έντονη ανησυχία των αμερικανικών αρχών.

Η SpaceX, μητρική εταιρεία της Starlink, δεν έχει απαντήσει στα επανειλημμένα αιτήματα του AFP για σχολιασμό σχετικά με το θέμα.

Πηγή: AFP