Βαγγέλης Σερίφης: «Η Ιουλία Καλλιμάνη έχει λαϊκή φωνή αλλά δεν έχει λαϊκά τραγούδια – Εγώ το λέω σκυλάδικο»

Ο Βαγγέλης Σερίφης, γνωστός ως Dj Rico, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show», όπου μίλησε ανοιχτά για τους λόγους που τον οδήγησαν να αποχωρήσει από την εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» πριν καν ξεκινήσει, αλλά και για τις πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και το είδος μουσικής που εκπροσωπεί.

Ο γνωστός καλλιτέχνης εξήγησε πως η απόφασή του να μην συμμετάσχει τελικά στην τηλεοπτική εκπομπή δεν προέκυψε από κάποια ένταση ή διαφωνία, αλλά από προσωπική ανάγκη. «Δεν στράβωσε για να τα λήξουμε αυτό. Δεν ένιωθα καλά, αλλά είπα να κάνω μία προσπάθεια. Ίσως ήταν λάθος μου. Την είδα μετά την πρώτη εκπομπή. Μια χαρά μου φάνηκε η εκπομπή, ακριβώς όπως την περίμενα. Ουδείς αναντικατάστατος. Ο βασικός λόγος που δεν ήμουν, είναι για να κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ. Μας χωρίζει μεγάλο χάσμα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε πως για εκείνον η έννοια της συνεργασίας απαιτεί κοινή πορεία και αλληλοσεβασμό. «Όταν κάνεις μία εκπομπή με τρεις – τέσσερις ανθρώπους, είναι συνεργάτες σου, πρέπει να πανηγυρίζεις τις επιτυχίες σου και να προβληματίζεσαι στις ήττες και δεν μπορώ εγώ να είμαι συνεργάτης, να βγαίνω εγώ φωτογραφίες και να με ταυτίσει ο κόσμος με ανθρώπους που μας χωρίζει ένα μεγάλο ιδεολογικό χάσμα. Η Κατερίνα ήταν σχεδόν σίγουρη ότι δε θα αντέξω στην εκπομπή, όπως και πολλοί φίλοι μου», ανέφερε ο Dj Rico.

Ο καλλιτέχνης δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί και για τις δηλώσεις που είχε κάνει πρόσφατα σχετικά με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και το αν το ρεπερτόριό της μπορεί να χαρακτηριστεί «σκυλάδικο». Μιλώντας ξανά για το θέμα, ξεκαθάρισε τη θέση του λέγοντας πως δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει κανέναν, αλλά να περιγράψει με ειλικρίνεια τη μουσική πραγματικότητα, όπως εκείνος τη βλέπει.

«Αν κάποιος αυτοαποκαλείται λαϊκός, υπάρχουν κριτήρια που πρέπει να δούμε. Η Ιουλία Καλλιμάνη είναι λαϊκή, αλλά δεν είναι λαϊκά τα τραγούδια. Έχει μοντέρνα λαϊκή φωνή. Μπορεί να πουλάει η ταμπέλα, αλλά δεν είναι. Εγώ το λέω σκυλάδικο αυτό το πράγμα. Δεν το λέω υποτιμητικά, γουστάρω πολλούς από αυτούς. Ο στίχος είναι το πρόβλημα, που έχει μόνο την καψούρα», δήλωσε ο Βαγγέλης Σερίφης.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Τους ενδιαφέρει – βάζω κι εμένα μέσα – τα 1-2 hit. Δεν λέω τα μαγαζιά σκυλάδικα αλλά το μουσικό είδος. Τα μαγαζιά που δουλεύουν τα μεγάλα ονόματα είναι αυτά που θέλουν να δουλέψουν όλοι. Το λαϊκό είναι λίγο δύσκολο στις ημέρες μας. Η συγκεκριμένη έχει συνεργαστεί και με τον Θεοφάνους, που δεν αστειεύεται, είναι σοβαρός συνθέτης. Το βασικό μου πρόβλημα είναι ότι έχουν ένα μοναδικό όργανο, τη φωνή τους, και το σύνολο του ρεπερτορίου τους τούς αδικεί».