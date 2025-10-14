Το κοπλιμέντο του Ντόναλντ Τραμπ στην Τζόρτζια Μελόνι: Είσαι νέα και όμορφη, δεν θα τολμούσα να το πω αυτό στην Αμερική

Enikos Newsroom

διεθνή

Το κοπλιμέντο του Ντόναλντ Τραμπ στην Τζόρτζια Μελόνι: Είσαι νέα και όμορφη, δεν θα τολμούσα να το πω αυτό στην Αμερική
President Donald Trump and Italian Prime Minister Giorgia Meloni, left, shake hands as they pose for a photo in Sharm el-Sheikh, Egypt, Monday, Oct. 13, 2025. (Suzanne Plunkett, Pool Photo via AP)

Προσωπικά κοπλιμέντα στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, προκαλώντας χαμόγελα, αλλά και στιγμές αμηχανίας, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της Συνόδου για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ.

«Έχουμε μια νεαρή γυναίκα εδώ. Δεν μου επιτρέπεται να το πω αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνήθως σημαίνει τέλος καριέρας αν το κάνεις, αλλά θα ρισκάρω: είναι μια νεαρή, όμορφη γυναίκα», ανέφερε επιστρατεύοντας το χιούμορ του ο Αμερικανός πρόεδρος, πριν στρέψει το βλέμμα του προς τη Μελόνι. «Ήθελε να είναι εδώ, είναι απίστευτο. Στην Ιταλία, είναι μια πολύ επιτυχημένη πολιτικός. Δεν σε πειράζει αν πω ότι είσαι όμορφη; Γιατί πραγματικά είσαι».

Αν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός αιφνιδιάστηκε, απάντησε με χαμόγελο και έγνεψε «όχι», δείχνοντας πως δεν την ενοχλεί, ενώ απάντησε με ένα «ευχαριστώ», προκαλώντας χειροκροτήματα από το ακροατήριο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η μία φράση που δεν θα έλεγε ποτέ ψυχολόγος για να παρηγορήσει κάποιον

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδας αντισηπτικού χεριών και επιφανειών

ΕΒΕΑ: Έως 31 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία συμμόρφωσης εταιρειών του ΓΕΜΗ

Έρευνα: Μόνο το 11% των εργαζομένων παγκοσμίως είναι «Future-Ready» – Τι δείχνουν τα ευρήματα για την Ελλάδα

Google: Το Chrome θα απενεργοποιεί αυτόματα τις ειδοποιήσεις ιστότοπων που αγνοείτε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:20 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ουκρανία: Διακοπή ηλεκτροδότησης σε συνοικίες του Χαρκόβου εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού

Νέος ρωσικός βομβαρδισμός σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πό...
23:37 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

«Επιτέλους, έχουμε ειρήνη»: Στο Σαρμ ελ Σέιχ σφραγίστηκε το τέλος του πολέμου στη Γάζα – Επέστρεψαν στα σπίτια τους Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

Οι τελευταίοι 20 ζωντανοί όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα, και ξαναέ...
23:19 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Γιατί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή μπορεί να εξακολουθεί να είναι άπιαστη

«Αυτό είναι ένα κίνημα… Εγώ είμαι απλώς ένα άτομο. Σίγουρα δεν αξίζω κάτι τέτοιο». Έτσι αντέδρ...
22:50 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε τις σωρούς 4 νεκρών Ισραηλινών ομήρων

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απελευθέρωσε σήμερα 1.968 Παλαιστίνιους κρατουμένους, σε αντάλλαγμα γ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης