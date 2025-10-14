Το κοπλιμέντο του Ντόναλντ Τραμπ στην Τζόρτζια Μελόνι: Είσαι νέα και όμορφη, δεν θα τολμούσα να το πω αυτό στην Αμερική

Προσωπικά κοπλιμέντα στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, προκαλώντας χαμόγελα, αλλά και στιγμές αμηχανίας, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της Συνόδου για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ.

«Έχουμε μια νεαρή γυναίκα εδώ. Δεν μου επιτρέπεται να το πω αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνήθως σημαίνει τέλος καριέρας αν το κάνεις, αλλά θα ρισκάρω: είναι μια νεαρή, όμορφη γυναίκα», ανέφερε επιστρατεύοντας το χιούμορ του ο Αμερικανός πρόεδρος, πριν στρέψει το βλέμμα του προς τη Μελόνι. «Ήθελε να είναι εδώ, είναι απίστευτο. Στην Ιταλία, είναι μια πολύ επιτυχημένη πολιτικός. Δεν σε πειράζει αν πω ότι είσαι όμορφη; Γιατί πραγματικά είσαι».

Αν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός αιφνιδιάστηκε, απάντησε με χαμόγελο και έγνεψε «όχι», δείχνοντας πως δεν την ενοχλεί, ενώ απάντησε με ένα «ευχαριστώ», προκαλώντας χειροκροτήματα από το ακροατήριο.