Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025: Λέοντες, σκεφτείτε ήρεμα και αποφασίστε με ποιους θα συμπορευτείτε

Τι θα συμβεί σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (14/10/2025)

Κριός

Κριέ, στις σχέσεις σου υπάρχει ένταση και πάθος, αλλά πρέπει να ξεχωρίσεις τι είναι ουσιαστικό και τι είναι πρόσκαιρο. Τον τελευταίο καιρό άκουγες ό,τι σε βόλευε και αγνοούσες κάποια σημάδια, αλλά σήμερα θα δεις την αλήθεια.

Ποιοι σε εμπνέουν και σου δίνουν ενέργεια, και ποιοι σε κουράζουν; Πλησίασε αυτούς που σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός/ή. Κάνε τις δύσκολες συζητήσεις που απέφευγες και βάλε ξεκάθαρα όρια σε όσους σε αφήνουν αδιάφορο/η.

Ταύρος

Ταύρε, όλοι μιλούσαν για σένα πίσω από την πλάτη σου, και τώρα δεν μπορείς πια να αγνοήσεις ότι έχεις αναγνωριστεί.

Πίστεψε στο όραμά σου, πάρε τα εύσημα για όσα έχεις πετύχει, και άσε τον κόσμο να δει τη δύναμη που έχτισες σιωπηλά.

Γράψε σε μια λίστα τι είναι πιο σημαντικό για σένα και κάνε ένα γενναίο βήμα για έναν στόχο που μέχρι τώρα δίσταζες να κυνηγήσεις.

Δίδυμος

Δίδυμε, οι κουβέντες που έκανες τώρα έχουν φοβερή ενέργεια! Ιδέες, γνωριμίες, ακόμα και μια απλή παρατήρηση.

Πιθανόν να σε ξαφνιάσουν, να σου δώσουν νέες ιδέες ή να σε κάνουν να δεις τα πράγματα αλλιώς. Πρόσεξε τι είναι αυτό που δίνει ώθηση στη φαντασία σου και τι σε μπερδεύει.

Να κρατήσεις σημειώσεις με τις ιδέες σου, να συμμετέχεις στις συζητήσεις και να εκμεταλλευτείς μια ευκαιρία που δεν περίμενες.

Καρκίνος

Καρκίνε, η φωνή μέσα σου είναι πιο δυνατή από ποτέ, και νιώθεις ότι πρέπει να μείνεις μόνος/η για λίγο. Ποια πράγματα σε γεμίζουν ενέργεια, και ποια σε κουράζουν;

Προστάτεψε τον εαυτό σου, σεβάσου τις ανάγκες σου, και δείξε στον κόσμο τι πραγματικά νιώθεις. Γράψε σε ένα ημερολόγιο, κάνε διαλογισμό ή βρες ήσυχες στιγμές για να ηρεμήσεις και να ξαναβρείς την ισορροπία σου.

Λέων

Λέοντα, οι σχέσεις σου έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτή την περίοδο. Ποιοι έχουν κοινές αξίες με σένα, και ποιοι σε σπρώχνουν να γίνεις καλύτερος/η; Η ειλικρίνεια μπορεί να είναι άβολη, αλλά μόνο αυτή σε βοηθάει να προχωρήσεις.

Μην επιλέγεις τις σχέσεις σου επειδή είναι βολικές, αλλά επειδή ταιριάζετε πραγματικά. Σκέψου ήρεμα και αποφάσισε με ποιους θα συμπορευτείς. Ρώτα τον εαυτό σου: «Μένω σε αυτή τη σχέση γιατί είναι εύκολο, ή επειδή πραγματικά ταιριάζουμε;».

Παρθένος

Παρθένε, πρέπει να δεις πολύ προσεκτικά πού πηγαίνει η ενέργειά σου και τα χρήματά σου. Κρατάς τα πράγματα για σένα, ή δίνεις εκεί που πραγματικά χρειάζεται;

Μπορείς να μετατρέψεις λάθη σε επιτυχίες, και μικρές διορθώσεις τώρα θα έχουν μεγάλη απήχηση αργότερα. Κοίταξε τις υποχρεώσεις σου και δώσε σε άλλους δουλειές που δεν είναι τόσο σημαντικές για τον βασικό σου σκοπό.

Ζυγός

Ζυγέ, έχεις μια διάθεση για περιπέτεια, και τα συνηθισμένα τα βαριέσαι. Το άγνωστο σου κλείνει το μάτι και σε γεμίζει ελπίδες.

Άλλαξε τη ρουτίνα σου, πες ναι σε κάτι καινούργιο, και δες πού θα σε οδηγήσει η περιέργειά σου. Τι να κάνεις σήμερα;

Δοκίμασε κάτι καινούργιο, μίλα σε κάποιον που δεν γνωρίζεις καλά, ή ασχολήσου με μια ιδέα που δεν τολμούσες μέχρι τώρα.

Σκορπιός

Σκορπιέ, νιώθεις ότι η ασφάλεια και η σταθερότητά σου κλονίζονται. Πρέπει να κοιτάξεις πολύ σοβαρά το σπίτι, τις συνήθειές σου και τις σχέσεις σου. Οι κανόνες έχουν αλλάξει, και μόνο αν είσαι σε εγρήγορση θα τα καταφέρεις.

Φρόντισε τον χώρο σου, προστάτεψε την ενέργειά σου και κάνε πράγματα με πρόθεση: Καθάρισε το περιβάλλον σου, βάλε ξεκάθαρα όρια, και αφιέρωσε χρόνο σε κάτι που σε ηρεμεί και σε ισορροπεί.

Τοξότης

Τοξότη, ποιες σχέσεις δίνουν και παίρνουν, και ποιες σε αδειάζουν εντελώς; Το να δείξεις την ευάλωτη πλευρά σου είναι ριψοκίνδυνο, αλλά πρέπει να γίνει.

Μίλα ανοιχτά και ειλικρινά, κάνε πράγματα με διαφάνεια, και δες τις σχέσεις που πραγματικά αξίζουν να γίνονται πιο δυνατές. Δώσε την ενέργειά σου σε μέρη και ανθρώπους όπου η ανταπόκριση είναι ίση.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, πρέπει να δώσεις σημασία στη χαρά, στο να εκφράζεσαι και στη δημιουργικότητά σου. Προσπαθείς να αρέσεις στους άλλους, ή τολμάς να πεις αυτό που νιώθεις στ’ αλήθεια;

Όταν έχεις θάρρος και περιέργεια, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Προσπάθησε να μην αποσπάται η προσοχή σου για να μπορέσεις να δημιουργήσεις, και δείξε τα πάθη σου χωρίς να φοβάσαι ή να λογοκρίνεις τον εαυτό σου.

Υδροχόος

Υδροχόε, κάποιες από τις σχέσεις (ή: συνεργασίες) σου χρειάζονται ξεκαθάρισμα. Ποιος πραγματικά ταιριάζει με τις αξίες σου, και ποιος είναι περαστικός; Η ελευθερία έρχεται όταν ταιριάζεις απόλυτα με κάποιον, όχι όταν κάνεις συνεχώς συμβιβασμούς.

Η απόφαση είναι δική σου, αλλά μόλις καταλάβεις την αλήθεια, δεν μπορείς να την αγνοήσεις. Όταν είσαι μόνος/η, σκέψου ξανά τις υποχρεώσεις σου, ξεκαθάρισε τι περιμένεις και άφησε πίσω ό,τι δεν σε βοηθάει πια.

Ιχθύες

Ιχθύες, οι συνήθειες και το πρόγραμμά σου δοκιμάζονται αυτές τις μέρες. Οργανώνεις την ενέργειά σου για να εξελιχθείς, ή απλώς αντιδράς σε ό,τι σου ζητούν οι άλλοι;

Συχνά, μικρές αλλαγές μπορούν να ξεκινήσουν μια ολοκληρωτική ανανέωση του εαυτού σου. Σχεδίαζε με προσοχή, αλλά όχι τόσο σφιχτά. Βάλε σε προτεραιότητα ό,τι έχει τη μεγαλύτερη σημασία, και κάνε μικρά διαλείμματα για να ηρεμήσεις και να σκέφτεσαι πιο πρακτικά.