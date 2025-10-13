Σπίτι: 8 πράγματα που πρέπει να καθαρίζετε κάθε μήνα, σύμφωνα με ειδικό

Εάν ακολουθείτε πιστά την εβδομαδιαία ρουτίνα καθαρισμού σας, ίσως αναρωτιέστε: Τι πρέπει να καθαρίζω κάθε μήνα; Πριν αγχωθείτε στην ιδέα για περισσότερο καθαρισμό, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές στο σπίτι που απαιτούν μια πιο περιστασιακή, αλλά εξίσου κρίσιμη φροντίδα και δεν πρέπει να παραβλέπονται.

8 πράγματα που πρέπει να καθαρίζετε κάθε μήνα, σύμφωνα με ειδικό

Μία ειδικός στον καθαρισμό αποκαλύπτει ποιες εργασίες πρέπει να προσθέσετε στην μηνιαία ρουτίνα καθαρισμού του σπιτιού σας. Σύμφωνα με την Rhonda Wilson που εργάζεται στην FreshSpace Cleaning, οκτώ πράγματα στο σπίτι που χρειάζονται καθαρισμό κάθε μήνα είναι τα εξής:

Σοβατεπί

Αμπαζούρ – Καπέλα φωτιστικών

Πλυντήριο ρούχων

Φούρνος

Ανεμιστήρες οροφής

Ξύλινα δάπεδα

Ψυγείο

Σκουπιδοφάγος

Σοβατεπί

«Τα σοβατεπί συνήθως δεν είναι στο άμεσο οπτικό πεδίο, οπότε είναι λογικό να μην είναι το πρώτο πράγμα που παρατηρείτε όταν μπαίνετε σε ένα δωμάτιο. Δεν χρειάζεται να τα τρίβετε καθημερινά, αλλά ένα μηνιαίο σκούπισμα ή σφουγγάρισμα αρκεί», αναφέρει η ειδικός.

Εάν δεν θέλετε να σκύψετε για να μην πονέσει η πλάτη σας, υπάρχει ένα έξυπνο κόλπο που διευκολύνει την διαδικασία: «Αντί να γονατίσετε, τυλίξτε ένα νωπό πανί μικροϊνών γύρω από την άκρη μιας σκούπας και ασφαλίστε το με ένα λάστιχο. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε ειδικά εργαλεία καθαρισμού για σοβατεπί».

Αμπαζούρ – Καπέλα φωτιστικών

Αν το δωμάτιό σας φαίνεται πιο σκοτεινό το βράδυ, μπορεί να οφείλεται στη σκόνη στα αμπαζούρ, ένα άλλο σημείο που πρέπει να καθαρίζετε κάθε μήνα. «Η σκόνη μπορεί να μειώσει την ένταση του φωτός, κάνοντας το δωμάτιο να φαίνεται θαμπό και μουντό. Σε αντίθεση με τις επιφάνειες που αγγίζουμε συχνά, τα αμπαζούρ δεν έρχονται σε συχνή επαφή με βρωμιά. Ένας μηνιαίος καθαρισμός είναι απαραίτητος».

Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα με το εξάρτημα με βούρτσα, προσέχοντας να μην πιέζετε πολύ τις επιφάνειες. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, μαλακό πανί, ένα ξεσκονόπανο μικροϊνών ή ένα φτερό.

Πλυντήριο ρούχων

Ακόμη και αν το πλυντήριό σας είναι μια «μηχανή καθαρισμού», χρειάζεται και αυτό ένα μηνιαίο καθαρισμό στα δυσπρόσιτα σημεία του. «Καθώς χρησιμοποιείτε το πλυντήριο, γίνεται ένας βαθμός αυτοκαθαρισμού από το νερό και το απορρυπαντικό. Ωστόσο, οι ελαστικές φλάντζες πρέπει να σκουπίζονται μετά από κάθε χρήση», εξηγεί η ειδικός. «Για βαθύ καθαρισμό κάθε μήνα, χρησιμοποιήστε ειδικές ταμπλέτες καθαρισμού, εκτελώντας έναν κανονικό κύκλο πλύσης».

Φούρνος

Ενώ καθαρίζετε τις φλάντζες, μην ξεχάσετε το εσωτερικό του φούρνου σας. Στον φούρνο συσσωρεύονται υπολείμματα φαγητών και λίπη που, όσο μένουν, τόσο πιο δύσκολο είναι να αφαιρεθούν. Ακόμη και αν ο φούρνος σας διαθέτει λειτουργία αυτοκαθαρισμού, είναι καλό να χρησιμοποιείτε ένα καθαριστικό φούρνου μία φορά το μήνα για να απομακρύνετε τη βρωμιά που δεν μπορεί να διαχειριστεί η αυτόματη λειτουργία.

Ανεμιστήρες οροφής

Εάν δεν καθαρίζετε τους ανεμιστήρες οροφής σας εβδομαδιαίως, πρέπει να τους καθαρίζετε τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να αφαιρέσετε τη συσσωρευμένη σκόνη. Πάντα να απενεργοποιείτε τον ανεμιστήρα πριν ξεκινήσετε.

Μια εύκολη λύση είναι να χρησιμοποιήσετε ένα ξεσκονόπανο για ανεμιστήρες οροφής. Ένα έξυπνο κόλπο για να μη σκορπιστεί η σκόνη είναι να χρησιμοποιήσετε μια παλιά μαξιλαροθήκη: Περάστε την γύρω από κάθε πτερύγιο και τραβήξτε την, ώστε όλη η σκόνη να παγιδευτεί μέσα.

Ξύλινα δάπεδα

Ενώ θεωρείται δεδομένος ο καθαρισμός των δαπέδων κάθε εβδομάδα, συνήθως με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας, για τα σκληρά δάπεδα (ξύλινα, laminate, LVP) θα πρέπει να προσθέσετε το σφουγγάρισμα στη μηνιαία λίστα εργασιών. Αυτό απομακρύνει τη συσσωρευμένη βρωμιά και διατηρεί τα δάπεδά σας απολυμασμένα, ειδικά αν έχετε κατοικίδια.

Ψυγείο

Μυρίζει άσχημα το σπίτι σας; Ελέγξτε το ψυγείο σας. Εκτός από τα ξεχασμένα τρόφιμα, είναι πιθανό να έχουν χυθεί υγρά ή φαγητά που έχουν αφήσει λεκέδες στα ράφια και τα συρτάρια. Γι’ αυτό, ο βαθύς καθαρισμός του ψυγείου, μία φορά το μήνα, είναι απαραίτητος για τη μείωση των δυσάρεστων οσμών και τη διατήρηση της υγιεινής.

Σκουπιδοφάγος

Ο σκουπιδοφάγος και ο νεροχύτης της κουζίνας ανήκουν στα σημεία που πρέπει να καθαρίζετε κάθε μήνα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν άσχημες μυρωδιές. Ο σκουπιδοφάγος τεμαχίζει τα τρόφιμα, αλλά μπορεί να μείνουν υπολείμματα που, εκτός από δυσοσμία, επηρεάζουν και την απόδοση των λεπίδων. Καθαρίστε τον μία φορά το μήνα για να λειτουργεί άψογα και ο νεροχύτης σας να έχει άρωμα φρεσκάδας.