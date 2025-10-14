Το «κόμμα Τσίπρα» φέρνει αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ – Έρχεται «μετωπική» Φάμελλου – Πολάκη στην Πολιτική Γραμματεία

Mετά το αρχικό σοκ που προκάλεσε η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τον ενθουσιασμό που επικράτησε στην πλειονότητα των βουλευτών της ΚΟ του κόμματος της Κουμουνδούρου, ήρθε η συνέντευξη του πρώην προέδρου του κόμματος που ξεκαθάρισε τις προθέσεις του απέναντι στους συντρόφους του.

Το μήνυμα που έστειλε ο κ. Τσίπρας στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι άλλο από το ότι χρειάζεται πολύς δρόμος ακόμα μέχρι να καταλήξει πώς θα πάει και με ποιους θα πάει, δείχνοντας στην πραγματικότητα ότι για την ώρα σκοπεύει να απευθυνθεί σε άλλο εκλογικό κοινό. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπου ο Παύλος Πολάκης και η ομάδα του αναμένεται να κινηθούν επικριτικά απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο για τη στάση που κράτησε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα όταν αυτός παραιτήθηκε.

Η συνεδρίαση αυτή χαρακτηρίζεται από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ως «δύσκολη», αφού εκεί θα συγκρουστούν όσοι θεωρούν ότι η επόμενη μέρα για την πολιτική διαδρομή τους περνάει από το «κόμμα Τσίπρα» αλλά και όσοι γνωρίζουν ότι θα μείνουν εκτός του νέου εγχειρήματος. Κάποιοι πάντως υποστηρίζουν ότι ο Παύλος Πολάκης είναι έτοιμος να διεκδικήσει το κόμμα στην περίπτωση που η πλειονότητα των συντρόφων του συστρατευτεί στο μέλλον με τον Αλέξη Τσίπρα.

Για την ώρα πάντως τα στελέχη της Κουμουνδούρου έχουν αποφασίσει να μην εγκαταλείψουν τον αγώνα της πολιτικής επιβίωσης. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούν περιοδείες σε όλη την Ελλάδα, ενώ συμμετέχουν και σε όλες τις κινητοποιήσεις των συνδικαλιστικών φορέων. Σήμερα μάλιστα με αφορμή την απεργία της ΑΔΕΔΥ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας για το 13ωρο, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τα μέλη του να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος.

Όπως ανέφεραν στην «Απογευματινή» στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ «με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τι κυβέρνηση προχωρά ένα ακόμα βήμα στη μετατροπή της αγοράς εργασίας της χώρας σε ζούγκλα, κάτι το οποίο αποτελεί άλλωστε και διακηρυγμένο στόχο της.

Το νομοσχέδιο Κεραμέως φτωχοποιεί και χειροτερεύει περαιτέρω τη θέση των εργαζόμενων. Πρόκειται για τη συνέχεια ουσιαστικά του νόμου του Άδωνη Γεωργιάδη, που πέρασε το 2023, με τον οποίο θεσπίστηκε το 13ωρο σε δύο εργοδότες. Με το νομοσχέδιο Κεραμέως, το άθλιο αυτό καθεστώς θα μπορεί να επιβληθεί και από έναν εργοδότη. Στο πλαίσιο αυτό, οι ισχυρισμοί της υπουργού περί δήθεν δικαιώματος άρνησης των εργαζόμενων είναι τουλάχιστον φαιδροί, όταν όλοι και όλες γνωρίζουν και βιώνουν τη δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης. Οι άθλιες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου δεν σταματούν στο 13ωρο. Τόσο οι ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του εργασιακού χρόνου όσο και αυτές για την κατάτμηση των αδειών, όπως και η θέσπιση της διήμερης πρόσληψης, εντείνουν το καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Οι πολιτικές της ΝΔ επί έξι χρόνια επιβάλλουν τη φθηνή ελαστική εργασία χωρίς δικαιώματα, με κατάλυση των ΣΣΕ, συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζόμενων και του επιπέδου ζωής τους».