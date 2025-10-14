Τσιάρας: Η παρουσία της OLAF φέρνει δυσκολία στη διεκπεραίωση των πληρωμών

Για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά και για τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν, με σκοπό να μην επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Σχετικά με τους ευρωπαϊκούς ελέγχους και τις πληρωμές που αναμένουν οι αγρότες, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «η Olaf από εχθές βρίσκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνεται προσπάθεια να γίνει ξεκάθαρο τι έχει γίνει με τον Οργανισμό το προηγούμενο διάστημα».

«Η παρουσία της OLAF φέρνει δυσκολία στη διεκπεραίωση των πληρωμών. Υπάρχει υπηρεσιακή ετοιμότητα για να ξεκινήσουν οι πληρωμές για τα παλαιά βιολογικά, τη γεωργία και τη μελισσοκομία» ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισημαίνοντας ότι έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι. «Αλλά ταυτόχρονα πρέπει από την άλλη πλευρά να δοθεί η δυνατότητα της ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου ελέγχου από τους ανθρώπους της OLAF που βρίσκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο υπουργός πρόσθεσε πως η κυβέρνηση επιδιώκει να μην υπάρξει διακινδύνευση στους ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ όπως υπογράμμισε «καθυστερούν οι πληρωμές για να ενσωματωθούν έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή. Τα προηγούμενα χρόνια γίνονταν δειγματοληπτικοί έλεγχοι, πλέον γίνονται πραγματικοί έλεγχοι, κάτι που απαιτεί χρόνο».

Σε ερώτηση για τους ελέγχους και τα ευρήματα ο κ. Τσιάρας απάντησε πως «από το νέο πρόγραμμα των βιολογικών τα ευρήματα ήταν ακραία». Όπως είπε «στη βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία στους δειγματοληπτικούς ελέγχους, περισσότεροι από το 50% βρίσκονταν εκτός προγράμματος».

«Προτεραιότητα δική μου και της κυβέρνησης είναι να δώσουμε ανακούφιση στον αγροτικό κόσμο και να λάβουμε όποιο μέτρο θα στηρίξει, θα βοηθήσει και θα ενισχύσει τους αγρότες» συμπλήρωσε.

Τι θα γίνει με τις πληρωμές

«Η πληρωμή για τα παλαιά βιολογικά για γεωργία και μελισσοκομία, είναι έτοιμη να ξεκινήσει, επί θύραις η πληρωμή για ζωοτροφές αποζημιώσεις για αυτούς που είχαν κλεισμένα τα κοπάδια τους. Ο προγραμματισμός ήταν να γίνει μεταξύ 20 και 30 Οκτωβρίου. Έχουμε κι άλλες πληρωμές, η βασική θα πληρωθεί εντός του Νοεμβρίου» εξήγησε ο κ. Τσιάρας.

«Η προκαταβολή για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου από τις καταστροφές του Daniel αναμένεται να δοθεί μέχρι τέλος του χρόνου» πρόσθεσε.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέφερε πως «είναι μία δύσκολη ζωονόσος. Ο ιός ζει τουλάχιστον 6 μήνες. Για να την αντιμετωπίσουμε χρειάζεται ανάληψη ευθύνης από τους εμπλεκόμενους, εμείς ακολουθούμε την ευρωπαϊκή οδηγία».