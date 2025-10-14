Αρχίζει αύριο η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης: Τι αλλάζει στα παραστατικά αγοράς για να λάβουν την επιδότηση οι δικαιούχοι

οικονομία

διανομή του πετρελαίου θέρμανσης

Η ΑΑΔΕ δίνει νέες οδηγίες προς τους πρατηριούχους και τους καταναλωτές για το πώς θα πρέπει να δηλώνονται τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης από αύριο 15 Οκτωβρίου του 2025 που ανοίγει η περίοδος διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης (DIESEL) με μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Με το νέο σύστημα, από eφέτος οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα δηλώνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myDATA και όχι στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ όπου καταχωρούνται επί χρόνια, προκειμένου να λάβουν το επίδομα οι δικαιούχοι.

Ωστόσο, προκειμένου να διενεργούνται οι απαραίτητες διασταυρώσεις και καταβάλλεται απρόσκοπτα το επίδομα θέρμανσης, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι είναι απαραίτητο τα παραστατικά πώλησης να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δεδομένα, για την ταυτοποίηση των δικαιούχων.

Τα δεδομένα των παραστατικών πώλησης

Αναλυτικότερα, στα δεδομένα των παραστατικών πώλησης, που διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης:

  • ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου (αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης),
  • ο κωδικός και η ποσότητα καυσίμου (κωδικοί καυσίμου «30-Diesel Heating» και «31- Diesel Heating premium») και
  • ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (του αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης).

Υπενθυμίζεται ότι τα παραστατικά διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ με δύο τρόπους:

μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ ή
μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στο Πληροφοριακό Σύστημα e-send.

Τέλος, επισημαίνεται ότι:

  • για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, είναι υποχρεωτική η επιλογή της ένδειξης «Επίδομα Θέρμανσης» και
  • στην πλατφόρμα myΘέρμανση υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας του Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου επιστρέφεται ο ΤΚ της διεύθυνσης της παροχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7.00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά στο my1521, με θέμα Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Eπίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση > myΘέρμανση, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

