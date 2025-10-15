Παλαιστίνη: Επέστρεψε στην Δυτική Όχθη ένας ανιψιός του Αραφάτ – Έχει σχέδιο για την μεταπολεμική Γάζα

Ένας ανιψιός του ιστορικού ηγέτη των Παλαιστινίων Γιάσερ Αραφάτ επέστρεψε στη Δυτική Όχθη μετά από τέσσερα χρόνια αυτοεξορίας, έχοντας έναν «οδικό χάρτη» για τη διασφάλιση της ειρήνης στη Γάζα, με τη μετατροπή της Χαμάς σε πολιτικό κόμμα.

Ο Νάσερ αλ Κούντουα, σφοδρός επικριτής της σημερινής παλαιστινιακής ηγεσίας, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει και προέτρεψε “σε μια σοβαρή αντιμετώπιση της διαφθοράς σε αυτή τη χώρα”.

Είπε ότι το κίνημα Φατάχ του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς χρειάζεται βαθιά μεταρρύθμιση και ότι πρέπει να κάνει περισσότερα για να αντιμετωπίσει τη βία των εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

“Το πρώτο καθήκον … είναι να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του δρόμου – κάτι που χάσαμε – και πρέπει να είμαστε αρκετά γενναίοι και να πούμε ότι δεν την έχουμε πια, και χωρίς αυτήν, ειλικρινά, είναι άχρηστη”, δήλωσε ο Κούντουα σε συνέντευξή του στο Reuters.

Ο ανιψιός του Αραφάτ εγκατέλειψε τη Δυτική Όχθη το 2021, αφού διαγράφηκε από τη Φατάχ, το κίνημα που ίδρυσε ο θείος του, λόγω της απόφασής του να κατεβάσει δική του λίστα στις εκλογές, αψηφώντας τον Αμπάς, ο οποίος ακύρωσε την ψηφοφορία.

Ο Αμπάς, 89 ετών, πήρε πάλι στις τάξεις της Φατάχ τον Κούντουα, την περασμένη εβδομάδα, αφού προσέφερε αμνηστία στα μέλη που αποβλήθηκαν.

Πιέσεις για ρόλο στην Γάζα

Η επιστροφή του Κούντουα συμπίπτει με την αναζωπύρωση των πιέσεων προς τον Αμπάς να θεσπίσει μεταρρυθμίσεις που καθυστερούν εδώ και καιρό στην Παλαιστινιακή Αρχή, εφόσον πιέζει για να έχει ρόλο στη Γάζα, την οποία έχασε από τη Χαμάς το 2007.

Η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας έχει μπει στο επίκεντρο, καθώς ο Τραμπ κήρυξε τη λήξη του πολέμου. Η επόμενη φάση πρέπει να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις προς την Χαμάς να αφοπλιστεί και να τερματίσει την κυριαρχία της στη Γάζα.

Η πρόταση του Τραμπ προβλέπει μια διεθνώς εποπτευόμενη τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή που θα διοικεί τη Γάζα και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης που θα υποστηρίζει μια νέα παλαιστινιακή αστυνομία.

Ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα σχέδια του Τραμπ, Παλαιστίνιοι αναλυτές λένε ότι ο Κούντουα θα μπορούσε να έχει ρόλο, επικαλούμενος τους δεσμούς του με τα αραβικά κράτη, τις επαφές του με τη Χαμάς, την ιδιότητα του ανιψιού του Αραφάτ και την καταγωγή του από τη Γάζα, αφού γεννήθηκε στο Χαν Γιουνίς.

“Αν με χρειαστούν, δεν πρόκειται να διστάσω”, δήλωσε ο 72χρονος Κούντουα.

Η μεταρρύθμιση που προτείνει

Οι ιδέες του Κούντουα εξαρτώνται από τη δέσμευση της Χαμάς να τερματίσει τον διοικητικό έλεγχο και τον έλεγχο ασφαλείας στη Γάζα και να θέσει τα όπλα της υπό τον έλεγχο ενός νέου διοικητικού οργάνου. Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να μην παίξει κανένα ρόλο στην κυβέρνηση, αλλά έχει απορρίψει τον αφοπλισμό.

Σε αντάλλαγμα, “η πόρτα θα πρέπει να είναι ανοιχτή γι’ αυτούς για έναν πολιτικό μετασχηματισμό προς ένα πολιτικό κόμμα”, δήλωσε ο Κούντουα. Είπε ότι τα υπάρχοντα στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε μια νέα αστυνομική δύναμη και ότι η σημερινή αστυνομία της Γάζας θα μπορούσε επίσης να ελεγχθεί και να χρησιμοποιηθεί.

Προφανώς θα πρέπει να δοθούν διαβεβαιώσεις στη Χαμάς. “Η Χαμάς πρέπει να καταλάβει ότι κανείς δεν τους κυνηγάει, ότι σε κάποιους από τους ανθρώπους της θα δοθεί μια άλλη ευκαιρία, ότι δεν θα δολοφονηθούν, ότι θα τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν στην πολιτική ζωή”.

Το Συμβούλιο Επιτρόπων

Σύμφωνα με τον Κούντουα, ένα παλαιστινιακό «συμβούλιο επιτρόπων» θα μπορούσε να κυβερνήσει τη Γάζα. Μολονότι ο Αμπάς θα μπορούσε να διορίσει τον επικεφαλής του, ώστε να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Γάζας, ο Κούντουα είπε ότι ο ίδιος δεν εισηγείται «την επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής» στη διακυβέρνηση του θύλακα. Δεν εξέφρασε διαφωνίες για τη διεθνή επιτήρηση, λέγοντας όμως ότι η Γάζα θα πρέπει να κυβερνάται από τους Παλαιστίνιους και να οργανώσει εκλογές. Οι τελευταίες εκλογές στον θύλακα έγιναν το 2006.

Ο Κούντουα απέφυγε να δώσει διευκρινίσεις για τη «διαφθορά» στην οποία αναφέρθηκε, όμως δήλωσε «κατάπληκτος» για το μέγεθός της. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Παλαιστίνιοι θεωρούν «διεφθαρμένη» την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο πολιτικός αναλυτής Χάνι αλ Μάσρι είπε ότι ο Κούντουα θα μπορούσε να παίξει κάποιον ρόλο στη Γάζα, αλλά προηγουμένως οι παλαιστινιακές παρατάξεις θα πρέπει να συμφωνήσουν πώς θα προχωρήσουν προς τα εμπρός. «Κανένας άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να παίξει με επιτυχία κάποιον ρόλο χωρίς συναίνεση. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Η σημαντικότερη είναι το Ισραήλ, το οποίο δεν επιθυμεί να επιστρέψει η Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα», σχολίασε.