Θεσσαλονίκη: 41χρονος οδηγός χτύπησε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε – Τον βρήκαν μεθυσμένο

Ένας 41χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο με εγκατάλειψη συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/10) στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 41χρονος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού της. Το τροχαίο έγινε στην περιοχή της Τούμπας.

Ο 41χρονος οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο με το ΙΧ και λίγο αργότερα εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του Βαρδαρίου.

Έπειτα από σχετικό έλεγχο των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας δεν ήταν σε θέση να οδηγεί με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος.