Γιούλικα Σκαφιδά: «Το πρώτο βράδυ στο σπίτι με το μωρό ήταν καταστροφικό» – Η εξομολόγηση για την ζωή της μετά την γέννηση του γιου της

Καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες», η οποία προβλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/9), ήταν η Γιούλικα Σκαφιδά. Η αγαπημένη ηθοποιός, που έγινε μητέρα το Νοέμβριο του 2023, μίλησε για το πώς άλλαξε η ζωή της μετά τον ερχομό του γιου της. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο πρώτο βράδυ που είχε περάσει με το μωρό της, αλλά και στο θέμα του θηλασμού.

«Το Νοέμβριο του 2023 γεννήθηκε ο Αγγελάκος και άλλαξε η ζωή μου. Έκτοτε έχει αρχίσει ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, του οποίου “μυρωδιές” είχα πάρει ήδη από την εγκυμοσύνη, αλλά τώρα πια είμαι μέσα στο ταξίδι», είπε αρχικά η Γιούλικα Σκαφιδά.

Συνεχίζοντας, η ηθοποιός εξήγησε πως: «Έχει πολύ αγάπη, ενδιαφέρον, αχαρτογράφητα νερά. Έχει δυσκολίες και καλό είναι να μιλάμε για αυτές. Έχουμε συνηθίσει από τις μαμάδες και τις γιαγιάδες να λέμε μόνο ότι η εγκυμοσύνη είναι ευλογία και τα παιδιά είναι χαρές και αγάπη. Φυσικά και είναι, αλλά έρχονται με πολλά ακόμα πράγματα!».

Σε άλλο σημείο, η Γιούλικα Σκαφιδά εξομολογήθηκε ότι: «Το πρώτο βράδυ στο σπίτι ήταν καταστροφικό. Κοιμήθηκε 1,5 ώρα και εγώ ήμουν φοβερά ταλαιπωρημένη».

Για το κομμάτι του θηλασμού, η καλλιτέχνις ανέφερε: «Θήλασα ένα τρίμηνο. Το πόσο θα θηλάσει κάποιος ή το πώς θα αποφασίσει να γεννήσει μια γυναίκα είναι λίγο πιο προσωπικό. Έχω καταλάβει μέχρι στιγμής, που το παιδάκι μου θα κλείσει τα 2 σε λίγο, ότι για να είναι καλά το παιδί, πρέπει εγώ πρώτα να είμαι καλά. Οπότε αυτόν τον δρόμο ακολούθησα. Θήλασα 3 μήνες γιατί πεινούσε πιο πολύ και εγώ δεν είχα τόσο πολύ γάλα, οπότε άρχισα να του δίνω ξένο και ήμασταν χαρούμενοι και εγώ και αυτός!».