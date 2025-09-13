Βαρύ πένθος για την Εύη Φραγκάκη: «Θα ήθελα να γράφω ατέλειωτες λέξεις, για να γιορτάσω τη ζωή σου…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Εύη Φραγκάκη
Φωτογραφία: Instagram/evyfragaki

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές βιώνει η Εύη Φραγκάκη, καθώς έφυγε από την ζωή ένα πολύ αγαπημένο της πρόσωπο. Η δημοσιογράφος έκανε γνωστή την απώλεια του θείου της, μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Στη δημοσίευσή της, η Εύη Φραγκάκη μοιράστηκε με τους ακολούθους της μία πολύ τρυφερή φωτογραφία, στην οποία την βλέπουμε να έχει αγκαλιάσει τον χαμογελαστό της θείο.

Η γνωστή δημοσιογράφος στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Η γνωριμία μας ξεκίνησε εκείνα τα άγρια χαράματα, πριν από δεκάδες χρόνια, που εσύ, ως νεοσύλλεκτος, χρειάστηκες να πέσεις κ να πάρεις καμιά εκατοστή κάμψεις, για να σου δώσουν μετά ένα τηλεγράφημα, με ένα φιλικό χτύπημα στη πλάτη: “Να σου ζήσει η ανιψιά, ρε!”.

Θα ήθελα να γράφω ατέλειωτες λέξεις, για να γιορτάσω τη ζωή σου, όπως εγώ τη βίωσα κοντά σου, όχι για αποχαιρετισμούς. Άλλωστε, είμαι τυχερή, που σε γνώρισα, που μου έδωσες αγάπη, που μου έμαθες αγάπη, που, αν και μικρή, μου μιλούσες για μεγαλύτερα πράγματα, που με έμαθες να απαντώ με ειλικρίνεια στην ερώτησή σου: “πώς είσαι μέσα σου; Πώς νιώθεις;”.

Και όταν ξανασυναντηθούμε, εκεί εύχομαι να μην χρειαστεί να πάρεις κάμψεις… Εκεί εύχομαι να σου κάνω μόνο από αυτές τις σφιχτές αγκαλιές, που με έμαθες τόσα χρόνια, και μου κοβόταν η ανάσα, χαμογελούσα και καταλάβαινα πόση ενέργεια και δύναμη μου μετέδιδες, πόση αστείρευτη αγάπη είχες για μένα.

Τώρα πήγες “σπίτι σου”, ήρεμος πλέον και ολοκληρώνοντας την αποστολή σου εδώ κοντά μας. Θαρραλέα ψυχή… Δάσκαλος αγάπης. Καλό ταξίδι στο Φως, Χρή… Εκεί που πάντα ανήκες, εκεί που αξίζεις».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evy Fragaki (@evyfragaki)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

9 τροφές που βάζουν «φωτιά» στο κρεβάτι – Προσφέρουν καλύτερες στύσεις, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Julianne Moore: Τι της συνέβη και άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή – Η νόσος που φοβάται

Τραπεζικές επιταγές: Σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλει πρόστιμα η Εφορία

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2025 για προσλήψεις στη ΡΑΑΕΥ: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε

15 – 21 Σεπτεμβρίου: Η πιο τυχερή μέρα κάθε ζωδίου – Aφήστε το σύμπαν να σας ευνοήσει

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
18:55 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Άννα Βίσση: Η επική ανάρτηση λίγες ώρες πριν από την πρώτη της συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

Δύο συναυλίες που αναμένεται να γράψουν ιστορία θα δώσει η Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. Η πρώτ...
17:47 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Αγκαλιά με την Κατερίνα Καινούργιου – Η ρομαντική φωτογραφία που δημοσίευσε

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι μαζί από το 2024. Το ζευγάρι γνωριζό...
16:55 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Όλος ο κόσμος μου στην αγκαλιά μου» – Η τρυφερή φωτογραφία από τις καλοκαιρινές διακοπές της με τον γιο της

Το πρώτο τους καλοκαίρι με τον γιο τους απόλαυσαν φέτος η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόρ...
16:20 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί…» – Αποκάλυψε το όνειρό της που έγινε πραγματικότητα

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και ο Φώτης Μπερνάντο είναι μαζί εδώ 12 χρόνια και με τις κόρες τους...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος