Μεσσηνία: Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή έλαβαν οι δύο 22χρονοι

Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή ζήτησαν και έλαβαν οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα στην Μεσσηνία, με θύματα ένα 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον 60χρονο επιστάτη του.

Οι δύο 22χρονοι οδηγήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (15/10) στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 οι διώξεις που αντιμετωπίζουν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και κατά περίπτωση αφορούν τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελεσθείσα κατά συρροή και κατά συναυτουργία, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της συνέργειας σε ανθρωποκτονία και της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά περίπτωση.

Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, είναι πιθανόν να ζητηθεί να γίνει αναπαράσταση της δολοφονίας, αίτημα το οποίο αν γίνει δεκτό από τις ανακριτικές αρχές πρόκειται να λάβει χώρα πριν από τις απολογίες των κατηγορουμένων.

Οι δυο 22χρονοι έμειναν στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας για περίπου 30 λεπτά, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025.