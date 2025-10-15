Μεσσηνία: Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή έλαβαν οι δύο 22χρονοι

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μεσσηνία, Φοινικούντα, 22χρονοι

Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή ζήτησαν και έλαβαν οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα στην Μεσσηνία, με θύματα ένα 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον 60χρονο επιστάτη του.

Οι δύο 22χρονοι οδηγήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (15/10) στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 οι διώξεις που αντιμετωπίζουν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και κατά περίπτωση αφορούν τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελεσθείσα κατά συρροή και κατά συναυτουργία, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της συνέργειας σε ανθρωποκτονία και της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά περίπτωση.

Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, είναι πιθανόν να ζητηθεί να γίνει αναπαράσταση της δολοφονίας, αίτημα το οποίο αν γίνει δεκτό από τις ανακριτικές αρχές πρόκειται να λάβει χώρα πριν από τις απολογίες των κατηγορουμένων.

Οι δυο 22χρονοι έμειναν στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας για περίπου 30 λεπτά, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να συμφιλιωθείτε με τον σύντροφό σας μετά από έναν καυγά

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Νέα έρευνα της Booking.com για τα ταξίδια: Οι νέες τάσεις για το 2026

ΔΝΤ για ελληνικό χρέος: Στο 130,2% του ΑΕΠ το 2030 – Τι λέει για τα πρωτογενή πλεονάσματα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το λάθος στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που ακολουθεί σε 26 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:05 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε πλάτανο – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/10) στη βόρεια Εύβοια, όταν αυτ...
19:14 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 57χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας – Η πρόταση σε ανήλικη φίλη της κόρης του

Στη φυλακή οδηγείται ένας 57χρονος που κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας με ...
19:09 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Βόλος:12χρονος έβγαλε σουγιά σε συμμαθητή του για να πάρει το χαρτζιλίκι του

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (15/10) σε Γυμνάσιο του Βόλου, όπου ένας 12χρονος απείλησ...
18:50 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Νέο βίντεο με το σκούτερ να φεύγει από το κάμπινγκ στη Φοινικούντα – «Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος» τονίζει ο ανιψιός του 68χρονου

Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οδηγούνται σήμερα οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν την Τρίτη 14...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης