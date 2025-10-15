Θρίλερ με νιόπαντρους που βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους – «Μακάρι να ήμασταν πίσω στην Ελλάδα»

Enikos Newsroom

διεθνή

ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΕΘΑΜΕΝΟΙ

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο ενός ζευγαριού, λίγο πριν κλείσουν έναν χρόνο παντρεμένοι. Συγκεκριμένα, ο 30χρονος Μπράντον Ντούμοβιτς και η σύζυγός του Ρέιτσελ, 29 χρονών, βρέθηκαν την περασμένη Δευτέρα νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους στην πόλη Χάρβαρντ του Ιλινόι των ΗΠΑ.

To δράμα αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί εντόπισαν το όχημά τους σταθμευμένο στην άκρη ενός επαρχιακού δρόμου με τα αλάρμ αναμμένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί πλησίασαν το αμάξι για να το ελέγξουν και βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα.

ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΕΘΑΜΕΝΟΙ
Ο δρόμος όπου βρέθηκε το αμάξι με το ζευγάρι

Όπως περιγράφεται στην σχετική έκθεση, τόσο ο 30χρονος όσο και η 29χρονη έφεραν ένα τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, ενώ ήταν καθισμένοι στην θέση του οδηγού και του συνοδηγού.

Μάλιστα, μέσα στο όχημα βρέθηκε και το όπλο με τις Αρχές να υποπτεύονται ότι πρόκειται μάλλον για υπόθεση δολοφονίας – αυτοκτονίας, δηλαδή ο ένας από τους δύο να πυροβόλησε τον άλλον και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.

Μιλώντας με ανθρώπους του κοντινού περιβάλλοντος των εκλιπόντων, οι Αρχές δεν φαίνεται να έχουν εκμαιεύσει κάποιο σημαντικό στοιχείο που να μπορεί να στρέψει τις έρευνες προς κάποια άλλη κατεύθυνση, δηλαδή αυτή της εγκληματικής ενέργειας. Κι αυτό, γιατί δεν βρέθηκαν ίχνη προσπάθειας παραβίασης του αυτοκινήτου ή σημάδια πάλης στα θύματα. Αντίθετα, ήταν και οι δύο στα μπροστινά καθίσματα, με τα τζάμια κλειστά.

ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΕΘΑΜΕΝΟΙ

Σύμφωνα με τους συγγενείς τους, ο Μπράντον κι η Ρέιτσελ ήταν μαζί από τα σχολικά τους χρόνια, έχοντας μια σχέση που φαινόταν ότι δεν θα τελείωνε ποτέ, παρά μόνο – όπως συνηθίζουμε να λέμε – όταν θα τους χώριζε ο θάνατος, που τελικά δεν έγινε καθώς ακόμη και στον θάνατο ήταν μαζί.

ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΕΘΑΜΕΝΟΙ

Μάλιστα, λίγες ώρες πριν βρεθούν νεκροί, η Ρέιτσελ είχε αλλάξει την φωτογραφία του προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανεβάζοντας μια κοινή τους φωτογραφία, ενώ λίγα λεπτά αργότερα πόσταρε μια ακόμη φωτογραφία τους από ένα πρόσφατο ταξίδι που είχαν κάνει μαζί στην Ελλάδα. «Για πάντα να κυνηγάμε τα ηλιοβασιλέματα. Μακάρι να ήμασταν πίσω στην Ελλάδα», είχε γράψει στην ανάρτησή της η 29χρονη.

ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΕΘΑΜΕΝΟΙ

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν τον 30χρονο να είναι βετεράνος του Αφγανιστάν, με κάποιες εικασίες να κάνουν λόγο ότι ίσως υπέφερε από κάποιους είδους μετατραυματικό στρες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να συμφιλιωθείτε με τον σύντροφό σας μετά από έναν καυγά

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Νέα έρευνα της Booking.com για τα ταξίδια: Οι νέες τάσεις για το 2026

ΔΝΤ για ελληνικό χρέος: Στο 130,2% του ΑΕΠ το 2030 – Τι λέει για τα πρωτογενή πλεονάσματα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το λάθος στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που ακολουθεί σε 26 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:45 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Με 24 μαχαιριές δολοφόνησε την 29χρονη ο εμμονικός πρώην σύντροφός της – Την είχε απειλήσει πολλές φορές στο παρελθόν

Σε σοκ παραμένει η κοινωνία του Μιλάνου, αλλά κι ολόκληρη η Ιταλία, από την είδηση της φρικτής...
18:55 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Πακιστάν και Αφγανιστάν – Σε πρώτη φάση θα διαρκέσει 48 ώρες

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συμφώνησαν σήμερα σε «προσωρινή κατάπαυση του πυρός», ανακοίνωσε...
17:56 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Μίκαελ Σουμάχερ: Οσμή σκανδάλου γύρω από τον θρύλο της F1 – Νοσοκόμα που τον φρόντιζε φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού μέσα την έπαυλή του

Αποτροπιασμό προκαλεί η αποκάλυψη ότι μια από τις νοσοκόμες που έχουν αναλάβει την φροντίδα το...
17:42 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η διάβαση της Ράφα αναμένεται να επαναλειτουργήσει την Πέμπτη

Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, αναμένεται ότι θα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης