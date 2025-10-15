Θρίλερ με νιόπαντρους που βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους – «Μακάρι να ήμασταν πίσω στην Ελλάδα»

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο ενός ζευγαριού, λίγο πριν κλείσουν έναν χρόνο παντρεμένοι. Συγκεκριμένα, ο 30χρονος Μπράντον Ντούμοβιτς και η σύζυγός του Ρέιτσελ, 29 χρονών, βρέθηκαν την περασμένη Δευτέρα νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους στην πόλη Χάρβαρντ του Ιλινόι των ΗΠΑ.

To δράμα αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί εντόπισαν το όχημά τους σταθμευμένο στην άκρη ενός επαρχιακού δρόμου με τα αλάρμ αναμμένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί πλησίασαν το αμάξι για να το ελέγξουν και βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα.

Όπως περιγράφεται στην σχετική έκθεση, τόσο ο 30χρονος όσο και η 29χρονη έφεραν ένα τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, ενώ ήταν καθισμένοι στην θέση του οδηγού και του συνοδηγού.

Μάλιστα, μέσα στο όχημα βρέθηκε και το όπλο με τις Αρχές να υποπτεύονται ότι πρόκειται μάλλον για υπόθεση δολοφονίας – αυτοκτονίας, δηλαδή ο ένας από τους δύο να πυροβόλησε τον άλλον και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.

Μιλώντας με ανθρώπους του κοντινού περιβάλλοντος των εκλιπόντων, οι Αρχές δεν φαίνεται να έχουν εκμαιεύσει κάποιο σημαντικό στοιχείο που να μπορεί να στρέψει τις έρευνες προς κάποια άλλη κατεύθυνση, δηλαδή αυτή της εγκληματικής ενέργειας. Κι αυτό, γιατί δεν βρέθηκαν ίχνη προσπάθειας παραβίασης του αυτοκινήτου ή σημάδια πάλης στα θύματα. Αντίθετα, ήταν και οι δύο στα μπροστινά καθίσματα, με τα τζάμια κλειστά.

Σύμφωνα με τους συγγενείς τους, ο Μπράντον κι η Ρέιτσελ ήταν μαζί από τα σχολικά τους χρόνια, έχοντας μια σχέση που φαινόταν ότι δεν θα τελείωνε ποτέ, παρά μόνο – όπως συνηθίζουμε να λέμε – όταν θα τους χώριζε ο θάνατος, που τελικά δεν έγινε καθώς ακόμη και στον θάνατο ήταν μαζί.

Μάλιστα, λίγες ώρες πριν βρεθούν νεκροί, η Ρέιτσελ είχε αλλάξει την φωτογραφία του προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανεβάζοντας μια κοινή τους φωτογραφία, ενώ λίγα λεπτά αργότερα πόσταρε μια ακόμη φωτογραφία τους από ένα πρόσφατο ταξίδι που είχαν κάνει μαζί στην Ελλάδα. «Για πάντα να κυνηγάμε τα ηλιοβασιλέματα. Μακάρι να ήμασταν πίσω στην Ελλάδα», είχε γράψει στην ανάρτησή της η 29χρονη.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν τον 30χρονο να είναι βετεράνος του Αφγανιστάν, με κάποιες εικασίες να κάνουν λόγο ότι ίσως υπέφερε από κάποιους είδους μετατραυματικό στρες.