The Roadshow: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μας ξεναγεί στην Κόρινθο με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο – Απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Η περιπέτεια συνεχίζεται απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς “The Roadshow” στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη, επισκέπτονται την Κόρινθο και ξεκινούν την περιήγησή τους από ένα ηφαίστειο δίπλα στην Αθήνα, όπου προσπαθούν να βρουν τη σύνδεση που μπορεί να έχει με τον Σάκη Ρουβά!

Στο κέντρο της Κορίνθου, ο Γρηγόρης ρωτάει τους ντόπιους πού αξίζει να πάει στον Νομό Κορινθίας και καταλήγει να ανεβοκατεβαίνει έναν δρόμο. Γνωρίζουν τον κύριο Γιάννη, ο οποίος δεν τα βλέπει πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, καθώς όπως λέει «Ζούμε τις τελευταίες μέρες του συστήματος…» Ακολουθεί η συνάντησή τους με τον Δήμαρχο Συκιωνίων, που είναι από τις λίγες και συλλεκτικές!

Η επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου γεννάει απορίες στον Γρηγόρη για περίεργα φαινόμενα. Στη συνέχεια, πηγαίνουν στην ταβέρνα στο Κλημέντι, που έχει σλόγκαν «Διώξε τη ρουτίνα με την προβατίνα» και πέφτουν τυχαία πάνω στον αγαπημένο ηθοποιό Τάσο Κωστή.

Μία από τις καλύτερες στιγμές στο ταξίδι στην Κορινθία είναι η προσπάθεια του Γρηγόρη να μπει στη θέση του οδηγού ενός 2CV, αλλά και η προσπάθεια να βγει… Ακολουθεί η εξερεύνηση μέσα στο δάσος, όπου ανάμεσα σε σκιάχτρα βρίσκουν έναν όμορφο, νέο άντρα, κτηνοτρόφο με GPS στο επάγγελμα, που αυτοαποκαλείται Ευρωβλάχος.

Το ταξίδι ολοκληρώνεται με το μεγάλο ερώτημα: Θα κάνει τελικά bungee jumping ο Γρηγόρης από τον Ισθμό της Κορίνθου;

Όλα αυτά, και ακόμα περισσότερα, o Γρηγόρης μάς καλεί να τα ζήσουμε μαζί του σε ένα «Roadshow» γεμάτο εκπλήξεις, γέλιο, συγκίνηση, χιουμοριστικές στιγμές και εξερευνήσεις απόψε, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Παρασκευή στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

14:41 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

