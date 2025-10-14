Άλκης Γιαννακάς: Συγκινεί η σύντροφός του – «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος – Κάναμε σχέδια και όνειρα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Άλκης Γιαννακάς

Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου σε ηλικία 80 ετών ο «ωραίος κακός» του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, Άλκης Γιαννακάς.

Η σύντροφός του τα τελευταία 25 χρόνια, Κατερίνα, συγκίνησε μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1. «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ήμασταν μαζί 25 χρόνια. Πέρασα υπέροχα μαζί του, θα μου λείψει πάρα πολύ. Η προσωπικότητά του ήταν έντονη. Είναι μεγάλη απώλεια για εμένα, γιατί ήταν ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια και όνειρα από εδώ και πέρα, γιατί δούλευα μέχρι τον Ιούνιο και τώρα βγήκα στη  σύνταξη και σχεδιάζαμε να ζήσουμε κάπως αλλιώς, αλλά δυστυχώς η ζωή τα φέρνει αλλιώς»

«Δεν είχε καταλάβει την αξία του, ήταν ένας πολύ απλώς άνθρωπος και μέχρι τώρα, με αστείρευτο χιούμορ, μεγάλη ενέργεια και δίψα για ζωή. Ήθελε να είναι ήσυχος, να βγαίνει με τους φίλους του και δεν ήθελε να έχει επαφή με όλο αυτό (σ.σ. δημοσιότητα). Ούτε ήθελε να είναι στα κανάλια, αλλά ούτε να δίνει αφορμές για να τον σχολιάζουν. Αυτό θέλω να το σεβαστώ απόλυτα για τον Άλκη. Δεν είμαι καθόλου καλά… Δυστυχώς…»

Η κηδεία του Άλκη Γιαννακά θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 12:00 στο Ελληνικό.

