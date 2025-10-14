Χαλκιδική: Βρέθηκε σώος ο 42χρονος χειριστής SUP που αγνοούνταν

Χαλκιδική: Βρέθηκε σώος ο 42χρονος χειριστής SUP που αγνοούνταν

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια με τον 42χρονο χειριστή SUP ο οποίος αγνοείτο από χθες (13/10) το απόγευμα στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε καλά στην υγεία του γύρω στις 8:30 στην παραλία της Σάρτης.

Τα ίχνη του 42χρονου άνδρα με καταγωγή από την Τσεχία χάθηκαν χθες το απόγευμα ενώ έκανε SUP ξεκινώντας από την παραλία της Σάρτης με προορισμό την παραλία “Πορτοκάλι”.

Οικείο του πρόσωπο ενημέρωσε τις Αρχές και ξεκίνησαν οι έρευνες από το Λιμενικό ενώ σήμερα το πρωί σηκώθηκε και αεροσκάφος του Λιμενικού.

