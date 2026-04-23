Λιοσίων: Προφυλακιστέος ο 16χρονος οδηγός μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Λιοσίων, τροχαίο

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην Ανακρίτρια Ανηλίκων ο 16χρονος, με καταγωγή από το Σουδάν, ο οποίος με τη μηχανή του παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά μία 16χρονη στην οδό Λιοσίων. Απολογία έδωσε και ο 22χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο 16χρονος, με καταγωγή από το Σουδάν, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέφρασε την θλίψη του για ό,τι συνέβη και δήλωσε έτοιμος να συνδράμει την 16χρονη και την οικογένεια της σε ό, τι χρειαστεί. Όπως είπε, αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για ό,τι συνέβη.

Ο κατηγορούμενος εξήγησε πως φοβήθηκε πολύ όταν κατάλαβε τι είχε γίνει, κυρίως επειδή δεν διέθετε δίπλωμα και γι’ αυτό έφυγε από το σημείο. Ανέφερε ότι οδηγούσε το μηχανάκι, επειδή το χρησιμοποιεί για τη δουλειά του και εκείνη τη στιγμή φοβήθηκε μήπως του το αφαιρέσουν. Τόνισε επίσης πως δεν είχε κανέναν δόλο. Φαίνεται επίσης να είπε ότι ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση της υγείας της 16χρονης, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του όταν έμαθε ότι αποσωληνώθηκε.

Πρόσθεσε δε, ότι όταν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, αποφάσισε να παραδοθεί στην αστυνομία.

Ο 22χρονος συνεπιβάτης, φέρεται κι αυτός να είπε ότι πανικοβλήθηκε και έχασε την ψυχραιμία του όταν χτύπησαν το κορίτσι.

Στον 22χρονο επιβλήθηκαν οι όροι της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ ορίστηκε και χρηματική εγγύηση 3.000 ευρώ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

MUST READ

