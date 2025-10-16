Ηρώ για τον γιο της: «Με το που μπήκε στο πανεπιστήμιο έφυγε από το σπίτι – Δεν βλεπόμαστε τόσο συχνά»

Στον καναπέ της εκπομπής της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη έκατσε το πρωί της Πέμπτης (16/10) η Ηρώ. Η καλλιτέχνις, με την επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της μουσικής, αναφέρθηκε στη συνέντευξή της και στον γιο της. Η ερμηνεύτρια εξομολογήθηκε πως το παιδί της με το που πέρασε στο πανεπιστήμιο έφυγε από το σπίτι και είπε ότι παρ’ ότι σπουδάζει στην Αθήνα δεν συναντιούνται τόσο συχνά.

Με αφορμή μία ερώτηση που δέχτηκε για τον γιο της, η Ηρώ εξήγησε πως: «Έχει φύγει από το σπίτι, δεν μένουμε μαζί. Ο Γιώργος με το που μπήκε στο πανεπιστήμιο, έφυγε από το σπίτι.

Έφυγε με πλήρη συνείδηση δική μου, γιατί θεωρώ ότι από μία ηλικία και μετά, οι νέοι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους με κάποιο τρόπο και να τους αφήνουμε και χώρο! Γιατί όταν ζούνε μαζί μας, χωρίς να το καταλάβουμε δεν τους αφήνουμε χώρο».

«Στην Αθήνα είναι. Δεν βλεπόμαστε τόσο συχνά. Δηλαδή βλεπόμαστε μία φορά στις δέκα μέρες, μία φορά την εβδομάδα, ανάλογα με το πρόγραμμα του καθενός μας. Πολλές φορές έχω αγωνία, πολλές φορές με πιάνει ένα πράγμα καμία φορά, που είναι πολύ λογικό και το λέω σε όλες τις μαμάδες που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία, μεταξύ 18-22 ετών, μία αγωνία για το αν έκανα σωστά», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

«Αλλά στην πορεία, βλέποντας τον Γιώργο να μεγαλώνει, νομίζω ότι έκανα πάρα πολύ καλά. Όταν χρειάστηκε να είμαι εκεί, ήμουν εκεί, και όταν χρειάστηκε να τον αφήσω ελεύθερο, τον άφησα», σημείωσε η Ηρώ.