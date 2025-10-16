Ηρώ για τον γιο της: «Με το που μπήκε στο πανεπιστήμιο έφυγε από το σπίτι – Δεν βλεπόμαστε τόσο συχνά»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ηρώ
Φωτογραφία: Instagram/nwrisnwris

Στον καναπέ της εκπομπής της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη έκατσε το πρωί της Πέμπτης (16/10) η Ηρώ. Η καλλιτέχνις, με την επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της μουσικής, αναφέρθηκε στη συνέντευξή της και στον γιο της. Η ερμηνεύτρια εξομολογήθηκε πως το παιδί της με το που πέρασε στο πανεπιστήμιο έφυγε από το σπίτι και είπε ότι παρ’ ότι σπουδάζει στην Αθήνα δεν συναντιούνται τόσο συχνά.

Με αφορμή μία ερώτηση που δέχτηκε για τον γιο της, η Ηρώ εξήγησε πως: «Έχει φύγει από το σπίτι, δεν μένουμε μαζί. Ο Γιώργος με το που μπήκε στο πανεπιστήμιο, έφυγε από το σπίτι.

Έφυγε με πλήρη συνείδηση δική μου, γιατί θεωρώ ότι από μία ηλικία και μετά, οι νέοι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους με κάποιο τρόπο και να τους αφήνουμε και χώρο! Γιατί όταν ζούνε μαζί μας, χωρίς να το καταλάβουμε δεν τους αφήνουμε χώρο».

«Στην Αθήνα είναι. Δεν βλεπόμαστε τόσο συχνά. Δηλαδή βλεπόμαστε μία φορά στις δέκα μέρες, μία φορά την εβδομάδα, ανάλογα με το πρόγραμμα του καθενός μας. Πολλές φορές έχω αγωνία, πολλές φορές με πιάνει ένα πράγμα καμία φορά, που είναι πολύ λογικό και το λέω σε όλες τις μαμάδες που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία, μεταξύ 18-22 ετών, μία αγωνία για το αν έκανα σωστά», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

«Αλλά στην πορεία, βλέποντας τον Γιώργο να μεγαλώνει, νομίζω ότι έκανα πάρα πολύ καλά. Όταν χρειάστηκε να είμαι εκεί, ήμουν εκεί, και όταν χρειάστηκε να τον αφήσω ελεύθερο, τον άφησα», σημείωσε η Ηρώ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νοσοκομείο Λάρισας: Χορηγήθηκε λάθος χημειοθεραπεία σε ασθενή-Τι αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου

Τρεις νέοι θάνατοι από COVID-19 την τελευταία εβδομάδα

Μητσοτάκης στο TikTok: «Πολύ καλά νέα στο μέτωπο των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης – Στο 1,10 ευρώ το λίτρο φέτος από 1,37...

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,1% ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2024- Τι δείχνουν τα στοιχεία για το ΑΕΠ

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό της ακολουθίας σε 30 δευτερόλεπτα;

Το κρυφό μενού Wi-Fi στα κινητά Samsung που δεν γνώριζες – Πώς να το ενεργοποιήσεις
περισσότερα
17:15 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Γιάννης Τσορτέκης: «Δεν αμειβόμουν πάντα από το θέατρο – Ήθελα να εμπλέκομαι με αυτό με την άνεση του ανθρώπου που τα έχει όλα λυμένα»

Ο Γιάννης Τσορτέκης ήταν καλεσμένος το πρωί της Πέμπτης (16/10) στην εκπομπή της Κατερίνας Και...
16:04 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Αθηνά Οικονομάκου: «Έχουμε βρει τους κουμπάρους για τον γάμο»

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα σκοπεύουν να κάνουν το ε...
15:36 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Καραμίχος: «Είναι άπειρες οι δύσκολες στιγμές που χρειάστηκα βοήθεια και τα ζώα ήταν εκεί για να μου την δώσουν»

Στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη έδωσε συνέντευξη ο Γιώργος Καραμίχος,...
14:00 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Μαίρη Χρονοπούλου: «Κάποιος, δηλώνοντας φίλος της ηθοποιού, πήρε παράνομα την τέφρα της και δεν την επιστρέφει»

Το σπίτι όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της η Μαίρη Χρονοπούλου άνοιξε για την τηλεοπ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης