Μακελειό στα Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη, Βορίζια, αστυνομία,

Προσωρινά κρατούμενοι για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια κρίθηκαν οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, μετά την απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου.

Όπως μεταδίδει το Cretalive, πρόκειται για μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και πιο συγκεκριμένα για τον 25χρονο αδελφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ξάδελφό τους, 30 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε με καθυστέρηση, λίγο πριν από τις 3 μετά το μεσημέρι, καθώς η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ασχολήθηκε στα δικαστήρια τόσο με τις καταθέσεις των γυναικών της οικογενείας Φραγκιαδάκη, μητέρας των τεσσάρων αδελφών και συζύγου του ενός, όσο και με την περίπτωση του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη.

