Βόλος: Καταδικάστηκε 61χρονη «stalker» που έστελνε ερωτικά μηνύματα σε 68χρονη – «Ήθελα να κάνουμε παρέα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

κινητό

Στα δικαστήρια κατέληξαν δύο γυναίκες από τον Βόλο με την μία να καταγγέλλει την άλλη ότι την «πολιορκούσε» ερωτικά και δεν δίστασε να φτάσει στο σημείο ακόμη και να την παρακολουθήσει.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonota.news, η 61χρονη έστελνε γραπτά ερωτικά μηνύματα στην 68χρονη με την οποία είχε εμμονή και ήθελε να συνάψει μαζί της ερωτική σχέση.

Η ερωτική «πολιορκία» της 68χρονης διήρκησε από τις 14 Μαΐου μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2022. Όλο αυτό το διάστημα, η 68χρονη λάμβανε διάφορα μηνύματα, σχεδόν στην πλειοψηφία τους ερωτικού περιεχομένου. Η κατάσταση ωστόσο έφθασε στο απροχώρητο, όταν αντιλήφθηκε ότι η 61χρονη την παρακολουθούσε. Η γυναίκα τρομοκρατήθηκε και κατήγγειλε την «θαυμάστριά» της στην αστυνομία.

Η υπόθεση εκδικάστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/11) στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Η κατηγορούμενη, ισχυρίστηκε στο δικαστήριο πως σκοπός της, μέσω του «βομβαρδισμού» της 68χρονης με ερωτικά μηνύματα, ήταν να καταφέρει να την πείσει «να κάνουν παρέα», καθώς «ήθελε την φιλία της».

Από την πλευρά της, η 68χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο πως δεν ήθελε να την ενοχλεί η 61χρονη και με τα όσα της έγραφε και έπραττε, την τρομοκρατούσε.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχη την κατηγορούμενη για την πράξη της απειλής κατά εξακολούθηση, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης ενός έτους, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα υπό τον όρο να μην προσεγγίσει ξανά την παθούσα και να διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 νοητικές παγίδες που μπαίνουν εμπόδιο στην επιτυχία – Πώς να τις ξεπεράσετε

ΕΚΑΒ: Υγειονομική κάλυψη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου: Επιστολή του ΒΕΘ προς τους δήμους – Τι αναφέρει

ΕΝΦΙΑ: Τα νέα μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε για τα ραβασάκια του 2026

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 λάθη στην εικόνα σε 10 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορεί να βρείτε τον αριθμό που ταιριάζει σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:55 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

«Βούλιαξε» η Κρήτη: Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις – Κατολισθήσεις στο ΒΟΑΚ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα τις τελευταίες ώρες στις μετακινήσεις σε περιοχές τ...
19:53 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Οδηγοί μηχανών έτρεχαν με 250 χλμ/ώρα και έκαναν σούζες στην Αττική Οδό – Ταυτοποιήθηκαν από βίντεο σε social media

Ταυτοποιήθηκαν, έπειτα από έρευνα του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, σε συνεργασία με την Ομά...
19:16 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Μακελειό στα Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ

Προσωρινά κρατούμενοι για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια κρίθηκαν οι δύο τραυματίες που νοσηλεύο...
18:38 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Αιγάλεω: Έκλεψαν κινητά από ανήλικους απειλώντας τους με σουγιά – 18χρονος ζητούσε 2.000 ευρώ για να τους τα επιστρέψει

Συνελήφθη, εντός των ορίων του αυτοφώρου, βραδινές ώρες της 31-10-2025, στην περιοχή του Αιγάλ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς