Βόλος: Καταδικάστηκε 61χρονη «stalker» που έστελνε ερωτικά μηνύματα σε 68χρονη – «Ήθελα να κάνουμε παρέα»

Στα δικαστήρια κατέληξαν δύο γυναίκες από τον Βόλο με την μία να καταγγέλλει την άλλη ότι την «πολιορκούσε» ερωτικά και δεν δίστασε να φτάσει στο σημείο ακόμη και να την παρακολουθήσει.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonota.news, η 61χρονη έστελνε γραπτά ερωτικά μηνύματα στην 68χρονη με την οποία είχε εμμονή και ήθελε να συνάψει μαζί της ερωτική σχέση.

Η ερωτική «πολιορκία» της 68χρονης διήρκησε από τις 14 Μαΐου μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2022. Όλο αυτό το διάστημα, η 68χρονη λάμβανε διάφορα μηνύματα, σχεδόν στην πλειοψηφία τους ερωτικού περιεχομένου. Η κατάσταση ωστόσο έφθασε στο απροχώρητο, όταν αντιλήφθηκε ότι η 61χρονη την παρακολουθούσε. Η γυναίκα τρομοκρατήθηκε και κατήγγειλε την «θαυμάστριά» της στην αστυνομία.

Η υπόθεση εκδικάστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/11) στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Η κατηγορούμενη, ισχυρίστηκε στο δικαστήριο πως σκοπός της, μέσω του «βομβαρδισμού» της 68χρονης με ερωτικά μηνύματα, ήταν να καταφέρει να την πείσει «να κάνουν παρέα», καθώς «ήθελε την φιλία της».

Από την πλευρά της, η 68χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο πως δεν ήθελε να την ενοχλεί η 61χρονη και με τα όσα της έγραφε και έπραττε, την τρομοκρατούσε.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχη την κατηγορούμενη για την πράξη της απειλής κατά εξακολούθηση, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης ενός έτους, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα υπό τον όρο να μην προσεγγίσει ξανά την παθούσα και να διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί της.