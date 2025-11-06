«Άνοιξαν» οι ουρανοί στα Χανιά – «Ποτάμι» ο ΒΟΑΚ από την βροχή – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τα Χανιά πλήττονται από την κακοκαιρία με τους δρόμους να έχουν πλημμυρίσει λόγω της νεροποντής που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11) στη Νέα Χώρα. Η νεροποντή έχει μετατρέψει σε ποτάμια τους δρόμους σε πολλές περιοχές, με αποτέλεσμα να προκαλούνται αρκετά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ακόμα και η Εθνική οδός έχει μετατραπεί σε ποτάμι, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και με ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews. Οι κάτοικοι έχουν πια αγανακτήσει, ζητώντας λύσεις.

Το ίδιο παρατηρείται και σε άλλες περιοχές, όπως ο Κλαδισσός και οι Άγιοι Απόστολοι.