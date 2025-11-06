Πειρατεία σε ελληνόκτητο τάνκερ ανοιχτά της Σομαλίας: Πέντε Έλληνες στο πλήρωμα του Hellas Aphrodite – «Είναι καλά στην υγεία τους»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

δεξαμενόπλοιο Hellas Aphrodite

Συναγερμός έχει σημάνει στις διεθνείς ναυτιλιακές αρχές έπειτα από ρεσάλτο πειρατών σε δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ασφάλειας ναυσιπλοΐας Ambrey, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:48 τοπική ώρα, σε απόσταση 550 ναυτικών μιλίων από τις σομαλικές ακτές. Το δεξαμενόπλοιο Hellas Aphrodite (IMO: 9722766), ελληνικών συμφερόντων, είναι χωρητικότητας 49.992 dwt, ναυπηγημένο το 2016, και μεταφέρει φορτίο βενζίνης από το Sikka της Ινδίας με προορισμό το Durban της Νότιας Αφρικής.

Η Latsco Marine Management, διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, επιβεβαίωσε το συμβάν σε επίσημη ανακοίνωσή της, υπογραμμίζοντας ότι ενεργοποιήθηκε η ομάδα εκτάκτων αναγκών και βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της ασφάλειας του πληρώματος.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα 24 μέλη του πληρώματος, ανάμεσά τους πέντε Έλληνες -μεταξύ των οποίων και ο πρώτος μηχανικός- είναι καλά στην υγεία τους.

Η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε επίσης ότι άγνωστα άτομα επιβιβάστηκαν σε πλοίο νοτιοανατολικά της περιοχής Εΐλ στη Σομαλία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για το ίδιο περιστατικό.

Το συμβάν αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για νέο κύμα πειρατικών επιθέσεων στα νερά της Ανατολικής Αφρικής, ύστερα από αρκετά χρόνια σχετικής ηρεμίας στην περιοχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 νοητικές παγίδες που μπαίνουν εμπόδιο στην επιτυχία – Πώς να τις ξεπεράσετε

ΕΚΑΒ: Υγειονομική κάλυψη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας

Τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου: Επιστολή του ΒΕΘ προς τους δήμους – Τι αναφέρει

ΕΝΦΙΑ: Τα νέα μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε για τα ραβασάκια του 2026

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 λάθη στην εικόνα σε 10 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορεί να βρείτε τον αριθμό που ταιριάζει σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:05 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Άντριου: Κλήθηκε στο Κογκρέσο για να δώσει εξηγήσεις γύρω από την σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο έκπτωτος πρίγκιπας, Άντριου Μάουντμπαντεν – Ουίνδσορ, κλήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον το...
18:52 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Χουάν Κάρλος: «Πώς σκότωσα τον αδελφό μου» – Ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας διηγείται, για πρώτη φορά, την πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής του

Ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος Α΄ αποκάλυψε για πρώτη φορά πώς πυροβόλησε και σκότω...
17:55 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Τέλος εποχής για τη Νάνσι Πελόζι – Αποσύρεται από την πολιτική το 2027

Η βετεράνος πολιτικός των Δημοκρατικών, στις ΗΠΑ, η Νάνσι Πελόζι, ιστορικό στέλεχος του Δημοκρ...
17:42 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ: Βομβάρδισε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη,  λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα ότι άρχισε να...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς