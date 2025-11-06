Αττική: 3 συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στις Αχαρνές – Δείτε βίντεο 

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχές των Αχαρνών Αττικής, 3 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών που λαμβάνει χώρα εντός οικίας, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των ανωτέρω.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Κάνναβης και Συνθετικών Ναρκωτικών συνέλαβαν αρχικά έναν από τους κατηγορούμενους, καθώς κατείχε ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης, τις οποίες είχε προμηθευτεί λίγο πριν από τους συγκατηγορούμενούς του.

Ακολούθησε η σύλληψη και των άλλων δύο κατηγορούμενων, ενώ συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-8,2- γραμμάρια κοκαΐνης,

-4,9- γραμμάρια ηρωίνης,

-12- φαρμακευτικά δισκία,

-350- ευρώ και

-2- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

