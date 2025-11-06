Ασπρόπυργος: Σύλληψη 38χρονης για πλαστογραφία – Κατασχέθηκαν 755 είδη ρούχων «μαϊμού» – ΦΩΤΟ

Συνελήφθη σήμερα μία 38χρονη στον Ασπρόπυργο για πλαστογραφία, καθώς εντοπίστηκαν στο κατάστημά της 755 είδη ένδυσης επώνυμων εταιρειών ως απομιμήσεις. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πραγματοποίησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, προχωρώντας στην κατάσχεση των ύποπτων προϊόντων, τα οποία θα καταστραφούν.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο επιχειρησιακών δράσεων στη Δυτική Αττική, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας της Δ.Α.Ο.Ε., στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε κατάστημα λιανικού εμπορίου ειδών ρουχισμού.

Κατά τον έλεγχο στο κατάστημα, εντοπίστηκαν στο ισόγειο τα ρούχα «μαϊμού», τα οποία κατασχέθηκαν ως ύποπτα απομίμησης. Ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι των σηματούχων εταιρειών, ενώ τα απομιμητικά προϊόντα θα καταστραφούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.