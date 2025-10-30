Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θα κατασχεθεί το αρχείο με τις αιτήσεις του 2025

Στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μεταβεί η οικονομική αστυνομία συνοδευόμενη από κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η έφοδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας, και από τους αστυνομικούς αναμένεται να κατασχεθεί το αρχείο των αιτήσεων του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί έλεγχος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 13 Οκτωβρίου. Τότε, οι ελεγκτές είχαν ζητήσει διάφορα έγγραφα που αφορούσαν τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οργανόγραμμα και συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Οργανισμός.

Έρχονται νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σημειώνεται ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 αποκάλυψε την Τετάρτη ότι η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ήδη 7-8 έτοιμες δικογραφίες κατά συγκεκριμένων προσώπων. «Τι σημαίνει αυτό; Οργανωμένες ομάδες που λειτουργούσαν ως εγκληματικές οργανώσεις. Έχουν εντοπίσει τα πρόσωπα, έχουν εντοπίσει την δομή, καθώς και τα ΚΥΔ μέσα από τα οποία περνούσαν. Το επόμενο διάστημα θα δούμε κι άλλες συλλήψεις» ανέφερε ο Παναγιώτης Στάθης.

Επίσης, κάποιοι από τους ελεγχόμενους – συγκεκριμένα τρία άτομα από την Κρήτη – σπεύδουν σε Τμήματα Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να δηλώσουν την πρόθεσή τους να επιστρέψουν τα χρηματικά ποσά που είχαν πάρει. Είναι μεταξύ των 150 με 160 προσώπων, που είχε δεσμευτεί η περιουσία τους.