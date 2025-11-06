Χουάν Κάρλος: «Πώς σκότωσα τον αδελφό μου» – Ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας διηγείται, για πρώτη φορά, την πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής του

Ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος Α΄ αποκάλυψε για πρώτη φορά πώς πυροβόλησε και σκότωσε τον μικρότερο αδελφό του όταν ήταν έφηβοι. Ο βασιλιάς, ο οποίος μετά την παραίτησή του ζει στο Ντουμπάι, δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα τα 500 σελίδων απομνημονεύματά του, στα οποία περιγράφει τον θάνατο του αδελφού του Αλφόνσο, πριν από σχεδόν 70 χρόνια.

Ο Χουάν Κάρλος παραδέχεται ότι για δεκαετίες «δεν μου άρεσε να μιλάω γι’ αυτό, και αυτή είναι η πρώτη φορά που το κάνω». Στο βιβλίο, που εκδόθηκε στη Γαλλία με τον τίτλο «Juan Carlos I d’Espagne: Réconciliation», ο 87χρονος προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τον αποξενωμένο γιο του, τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε VI, και να αντιμετωπίσει τις οδυνηρές αναμνήσεις από το παρελθόν.

Αναφέρει το τραυματικό περιστατικό που συνέβη στην παιδική του ηλικία, όταν τα αδέλφια «έπαιζαν» με ένα πιστόλι ως έφηβοι στο σπίτι της οικογένειάς τους, στην Πορτογαλία το 1956, όταν η Ισπανία στέναζε κάτω από τον ζυγό του δικτάτορα Φράνκο.

«Η τραγωδία»

«Δεν θα ανακάμψω από αυτή την τραγωδία. Η σοβαρότητά της θα με συνοδεύει για πάντα», έγραψε ο Χουάν Κάρλος. Το επεισόδιο περιγράφεται σε ένα κεφάλαιο μόλις δύο σελίδων με τίτλο «Η τραγωδία», όπου ο πρώην μονάρχης εξηγεί ότι ο γεμιστήρας του πιστολιού είχε αφαιρεθεί, οπότε πίστευε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος.

«Είχαμε αφαιρέσει το γεμιστήρα. Δεν είχαμε ιδέα ότι είχε μείνει μια σφαίρα στη θαλάμη», έγραψε. «Ρίξαμε μια φορά στον αέρα, η σφαίρα εξοστρακίστηκε και χτύπησε τον αδελφό μου ακριβώς στο μέτωπο. Πέθανε στην αγκαλιά του πατέρα μας».

Εκείνη την εποχή, δεν έγινε καμία δικαστική έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος με τα πυροβόλα όπλα. Ο Χουάν Κάρλος, ήταν τότε 18 ετών, και ο αδελφός του Αλφόνσο, 14 ετών. Έπαιζαν προφανώς με ένα αυτόματο πιστόλι Star Bonifacio Echeverria, που ανήκε στον μικρότερο αδελφό.

Καθώς τα δύο παιδιά έπαιζαν μόνα τους σε ένα δωμάτιο, δεν έχει αποσαφηνιστεί ποτέ πώς σκοτώθηκε ο Αλφόνσο. Ένας από τους ράφτες της πριγκίπισσας Μαρία ντε λας Μερσέδες ισχυρίστηκε τότε ότι ο Χουάν Κάρλος σημάδεψε με το πιστόλι τον Αλφόνσο και πυροβόλησε, χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι ήταν γεμάτο.

Αλλά άλλες πηγές πίστευαν ότι η σφαίρα εξοστρακίστηκε ή ότι μια πόρτα χτύπησε το χέρι του Χουάν, με αποτέλεσμα αυτός να πυροβολήσει κατά λάθος τον αδελφό του. Επίσης, για πολύ καιρό πιστευόταν ότι ο Χουάν Κάρλος, ο οποίος είχε επιστρέψει στο σπίτι για το Πάσχα από την αυστηρή στρατιωτική σχολή, καθάριζε ένα περίστροφο που του είχε δώσει ο Φρανσίσκο Φράνκο όταν πυροβόλησε τον αδελφό του.

Ο πατέρας τους, ο κόμης της Βαρκελώνης, φέρεται να τον άρπαξε από το λαιμό και να του φώναξε οργισμένα: «Ορκίσου μου ότι δεν το έκανες επίτηδες!»

Η κατεστραμμένη σχέση με τον πατέρα του

Στο βιβλίο, αποκαλύπτεται ότι ο Δον Χουάν των Βουρβόνων κάλυψε το σώμα του Αλφόνσο με μια ισπανική σημαία και αργότερα πέταξε το πιστόλι στη θάλασσα. Ο Χουάν Κάρλος στάλθηκε πίσω στην αυστηρή στρατιωτική ακαδημία – η σχέση του με τον πατέρα του είχε καταστραφεί.

«Υπάρχει ένα πριν και ένα μετά», έγραψε ο Χουάν Κάρλος, αναλογιζόμενος το γεγονός. «Είναι ακόμα δύσκολο για μένα να μιλήσω γι’ αυτό, και το σκέφτομαι κάθε μέρα… Μου λείπει. Μακάρι να τον είχα δίπλα μου και να μπορούσα να του μιλήσω. Έχασα έναν φίλο, έναν έμπιστο. Μου άφησε ένα τεράστιο κενό. Χωρίς τον θάνατό του, η ζωή μου θα ήταν λιγότερο σκοτεινή, λιγότερο δυστυχισμένη».

Το βιβλίο, που χωρίζεται σε επτά μέρη, θα εκδοθεί στα ισπανικά τον Δεκέμβριο, ώστε να συμπέσει με την 50ή επέτειο του θανάτου του Φράνκο και την αποκατάσταση της μοναρχίας, στην Ισπανία.

Η Γαλλίδα συγγραφέας και ιστορικός Laurence Debray, η οποία μετακόμισε στο Αμπού Ντάμπι και πέρασε δύο χρόνια μιλώντας με τον Χουάν Κάρλος στα γαλλικά για να συντάξει το βιβλίο, το χαρακτήρισε «αρκετά σαφές» στις αποκαλύψεις του.

Η παραίτηση

Ο Χουάν Κάρλος παραιτήθηκε το 2014 υπέρ του γιου του, εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης, σχετικά με εξωσυζυγικές του σχέσεις και υποψίες για εμπλοκή του σε σκάνδαλα διαφθοράς. Ο Χουάν Κάρλος άρχισε να πέφτει στα μάτια των Ισπανών από το 2012, όταν ήρθαν στο φως λεπτομέρειες σχετικά με το ταξίδι του για κυνήγι ελεφάντων στη Μποτσουάνα με την πρώην ερωμένη του Corinna Larsen, ενώ η Ισπανία βρισκόταν σε οικονομική κρίση.

Ο γιός του και διάδοχος του θρόνου, βασιλιάς, σήμερα, ο Φελίπε VI, δεν προσκάλεσε τον πατέρα του στην επίσημη τελετή για τον εορτασμό της επετείου στις 21 Νοεμβρίου. Είναι προφανές ότι μετά από όσα έγιναν από το 2012 έχουν χαλάσει και οι δικές του σχέσεις με τον πατέρα του.

Ο Χουάν Κάρλος γεννήθηκε στη Ρώμη το 1938, εν μέσω της εξορίας της οικογένειάς του και του αιματηρού ισπανικού εμφυλίου πολέμου, που οδήγησε στην άνοδο του Φράνκο στην εξουσία.

Καθώς ο φοβερός δικτάτορας τον προετοίμαζε για να τον διαδεχθεί, η παιδική ηλικία και η εφηβεία του Χουάν Κάρλος ήταν «φρικτή», σύμφωνα με τον Βρετανό βιογράφο του, καθηγητή Πολ Πρέστον.

«Νομίζω ότι αυτό εξηγεί πολλά. Οι στερήσεις της παιδικής του ηλικίας και της εφηβείας του μπορεί να εξηγούν, ας πούμε, την απληστία του, την ανάγκη να συλλέγει χρήματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», είπε στο podcast «Corinna and the King».

Η διαδοχή του Φράνκο

Στο βιβλίο του, ο Χουάν Κάρλος περιγράφει τη στιγμή που ο δικτάτορας Φράνκο τον κάλεσε για να τον ορίσει διάδοχό του. «Μια μέρα ο Φράνκο με κάλεσε στο γραφείο του. Δεν ήξερα τίποτα. Μου είπε χωρίς περιστροφές: «Θα σε ορίσω διάδοχό μου ως βασιλιά. Δέχεσαι;»

«Έμεινα άναυδος. Σκέφτηκα τον πατέρα μου. Ζήτησα χρόνο για να το σκεφτώ, αλλά εκείνος περίμενε μια γρήγορη απάντηση. Βρισκόμουν σε δίλημμα. Επικρατούσε σιωπή. Το μόνο που άκουγα ήταν η αναπνοή μου. Δέχτηκα – ως καθήκον και υποχρέωση. Είχα άλλη επιλογή;»

Ο δημοφιλής Χουάν Κάρλος, που βασίλευε ως βασιλιάς της Ισπανίας από το 1975, κατάφερε για σχεδόν τρεις δεκαετίες να κρατήσει τα πιο σκανδαλώδη στοιχεία της ιδιωτικής του ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Είχε στενή σχέση με τη βασίλισσα Ελισάβετ και με τη βρετανική βασιλική οικογένεια. Και οι δύο βασιλικές οικογένειες έχουν κοινή ελληνική καταγωγή.



Οι εξωσυζυγικές σχέσεις

Ωστόσο, σύντομα ο μονάρχης βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών σκανδάλων που αφορούσαν εξωσυζυγικές σχέσεις, ενώ παρέμενε παντρεμένος με τη βασίλισσα Σοφία. Το ζευγάρι ωστόσο φαίνεται να μην μοιραζόταν το ίδιο κρεβάτι από τα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Σχετικά με τις παράνομες ερωμένες του Χουάν, ο Ισπανός συγγραφέας Amadeo Martinez Ingles ισχυρίστηκε ότι ο βασιλιάς κοιμήθηκε με 62 γυναίκες σε διάστημα μόλις έξι μηνών και ότι φέρεται να είχε πάνω από 2.000 ερωμένες μεταξύ 1976 και 1994.

Πάντως ήταν το κυνήγι του το 2012 με την γερμανο-δανέζα αριστοκράτισσα Corinna που τελικά οδήγησε στην πτώση του. Τελικώς ο Χουάν Κάρλος εγκατέλειψε την Ισπανία, τον Αύγουστο του 2020, έξι χρόνια μετά την παραίτησή του,. Όπως είπε αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ισπανία, επειδή δεν ήθελε οι προσωπικές του υποθέσεις να υπονομεύσουν τη βασιλεία του γιου του.