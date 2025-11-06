Μακελειό στα Βορίζια: Αρνείται τις κατηγορίες ο 43χρονος γαμπρός του θύματος – Απολογούνται οι δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ 

Αρνείται τις κατηγορίες για τη συμμετοχή του στο ένοπλο επεισόδιο του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου στα Βορίζια και για τον θανάσιμο τραυματισμό της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, βρέθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους δημοσιογράφους η δικηγόρος του Θεονύμφη Μπέρκη, ο 43χρονος ισχυρίζεται πως δεν αναγνωρίζει το πρόσωπό του στο βίντεο που έχει δει το «φως» της δημοσιότητας και σύμφωνα με την αστυνομία τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα κοντά στο σπίτι όπου μπήκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.

«Το βίντεο δεν εξατομικεύει και δεν μπορεί να κατηγορήσει έναν άνθρωπο, ειδικά με τέτοιας βαρύτητας άσκηση ποινικής δίωξης. Φαίνονται δύο φιγούρες», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μπέρκη, σύμφωνα με το creta24.

Όπως είπε ακόμη η κ. Μπέρκη, ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου θανόντα, έχει ήδη πει στις Αρχές πού ήταν και τι έκανε στη διάρκεια του ένοπλου επεισοδίου.

Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για το θάνατο της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη. Αμέσως μετά, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με αστραπιαίες κινήσεις, οδηγήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας.

Επίσης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και σε βάρος του εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης. Σημειώνεται ότι ο 43χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα.

Την στιγμή που οδηγείται στο γραφείο του ανακριτή κατέγραψε ο φακός του Creta24:

Η σύλληψη του γαμπρού

Όπως έγινε γνωστό, ο 43χρονος συνελήφθη χθες Τετάρτη για οπλοκατοχή. Λίγο αργότερα στο «φως» της δημοσιότητα ήρθε βίντεο που τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα κοντά στο σπίτι όπου μπήκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Ήδη από χθες, αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως οι αστυνομικοί που εξετάζουν την υπόθεση εκτιμούν πως η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη έχει σκοτωθεί από τα πυρά του.

Απολογούνται οι δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το cretalive, ξεκίνησε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι και η διαδικασία των απολογιών των δυο τραυματιών που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ξάδελφό τους, 30 ετών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διαδικασία καθυστέρησε καθώς η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ασχολήθηκε στα δικαστήρια τόσο με τις καταθέσεις των γυναικών της οικογενείας Φραγκιαδάκη, μητέρας των τεσσάρων αδελφών και συζύγου του ενός, όσο και με την περίπτωση του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη.