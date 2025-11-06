Εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης έστειλε συλλυπητήρια σε… ζωντανούς – «Λυπούμαστε ειλικρινά»

Η μεγαλύτερη εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης στην πολιτεία Μέιν, στις ΗΠΑ, ζήτησε συγγνώμη αφού, λόγω τεχνικού λάθους, έστειλε επιστολές συλλυπητηρίων σε εκατοντάδες ανθρώπους που είναι ακόμα ζωντανοί.

Σύμφωνα με αναφορές, το λάθος επηρέασε 531 άτομα στις 20 Οκτωβρίου, όταν το σύστημα υπολογιστή της MaineHealth απέστειλε επιστολές συλλυπητηρίων στους συγγενείς τους για θανάτους που δεν είχαν συμβεί.

«Η MaineHealth λυπάται ειλικρινά γι’ αυτό το λάθος», ανέφεραν οι υπεύθυνοι της εταιρείας σε δήλωση.


Ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι «οι ασθενείς αυτοί ποτέ δεν καταγράφηκαν ως αποθανόντες στα ιατρικά τους αρχεία».

Η αιτία, σύμφωνα με το ABC News, ήταν ένα πρόγραμμα υπολογιστή που δημιουργεί επιστολές για διαχειριστές περιουσίας. Το υπολογιστικό πρόγραμμα έχει ήδη διορθωθεί ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Η MaineHealth είναι μη κερδοσκοπικός πάροχος υγειονομικής περίθαλψης που περιλαμβάνει νοσοκομεία, κλινικές και άλλες μονάδες υγείας στο Μέιν και στο Νιου Χάμσαϊρ, σύμφωνα με το NBC News, ενώ απασχολεί περισσότερους από 20.000 εργαζομένους.

Μια γυναίκα από το Σανφορντ έδειξε στο CBS13 το γράμμα που έλαβε, το οποίο την ενημέρωνε ότι είχε πεθάνει, ενώ είναι… απολύτως ζωντανή. Η επιστολή ξεκινούσε εκφράζοντας τα συλλυπητήρια στην οικογένειά της για τον θάνατό της.

«Μου προκάλεσε αναστάτωση όταν το άνοιξα», είπε. «Γιατί να γράψουν ότι είμαι νεκρή; Ήταν ένα σοκ».

Η ίδια κάλεσε τη MaineHealth για να ενημερώσει ότι είναι… ζωντανή και να λάβει περισσότερες πληροφορίες για το γράμμα που έλαβε. Εκπρόσωπος της εταιρείας, της είπε «ότι ήταν ενήμερος για το ζήτημα και ότι θα έστελναν επιστολές συγγνώμης, όχι ένα γράμμα μόνο».

«Μου είπε, “Χαίρομαι που ακούω ότι είστε ακόμα ζωντανή και καλά.” Και του απάντησα: “Ναι, κι εγώ το ίδιο”. Μετά τελείωσε η συζήτηση», πρόσθεσε.

