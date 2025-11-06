Ιταλία: Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτου με σχολικό λεωφορείο – Ένας νεκρός και 20 μαθητές τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημα στην είσοδο του Arignano, στην περιοχή του Τορίνο στην Ιταλία με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές και ένα αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέληξε από τα τραύματά του, ενώ 20 μαθητές τραυματίστηκαν.

Οι αστυνομικοί διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος. Η πρόσκρουση ήταν αναμφίβολα πολύ ισχυρή. Ο οδηγός, ο οποίος έλαβε τις πρώτες βοήθειες από τους παραϊατρικούς της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης 118 της Azienda Zero, δεν τα κατάφερε. Ασθενοφόρα, ένα ελικόπτερο και οι πυροσβέστες της Chieri έσπευσαν επίσης στο σημείο.

Περίπου πενήντα μαθητές επέβαιναν στο λεωφορείο καθ’ οδόν προς το σχολείο. Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 118 της Azienda Zero παρείχε τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε 16 από αυτούς, όλοι ηλικίας μεταξύ 14 και 17 ετών, σε νοσοκομεία στο Moncalieri, το Chieri, το Chivasso και το Cto.