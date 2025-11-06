Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, βρίσκεται πλέον ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τα συγκεκριμένα αδικήματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα απολογηθεί τη Δευτέρα.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα στα δικαστήρια Ηρακλείου, με αλεξίσφαιρο γιλέκο και παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη συνελήφθη την Τετάρτη για κατοχή όπλων, ωστόσο προέκυψαν στοιχεία καθώς και βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο καταγράφεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέντε παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου

Η ΕΛΛΟΚ ενδυναμώνει τους εκπροσώπους των ασθενών μέσω του προγράμματος «HPV: Closing the Gap»

Θα δοθεί νέο έκτακτο «Χριστουγεννιάτικο επίδομα»; Τι απαντά ο Μαρινάκης

Mητσοτάκης για συμφωνία ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy: Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλ...

Η Amazon και η Perplexity εγκαινιάζουν τη μεγάλη μάχη των AI browsers

Τεστ προσωπικότητας: Ανακαλύψτε τη μουσική σας ψυχή – Είστε αισιόδοξος, σκεπτικιστής ή πραγματιστής;
περισσότερα
14:47 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Ιόνια Οδός: Συνελήφθη 18χρονος που εντοπίστηκε να τρέχει με 218 χλμ/ώρα

Στη σύλληψη ενός 18χρονου που οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Ιόνια Οδό και δεν συμμορφώθη...
13:40 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Στους δρόμους υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί – Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας

Φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί βρίσκονται σήμερα (6/11) στους δρόμους της Α...
13:33 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στην Κάρπαθο – «Τι είναι αυτό ρε; Είναι 5 μέτρα» – Δείτε βίντεο

Την εμφάνισή του έκανε το πρωί της Τετάρτης (05/11) ένας καρχαρίας στη θαλάσσια περιοχή της Κα...
11:57 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Η περιγραφή του αδελφού της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη για τη μοιραία συμπλοκή – «Δεν είχαμε στήσει ενέδρα στον Φανούρη»

Στην εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» στον ΑΝΤ1 με τον Πέτρο Κουσουλό, μίλησε ο αδελφός της 56χρονη...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς