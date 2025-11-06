Βορίζια: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, βρίσκεται πλέον ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τα συγκεκριμένα αδικήματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα απολογηθεί τη Δευτέρα.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα στα δικαστήρια Ηρακλείου, με αλεξίσφαιρο γιλέκο και παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη συνελήφθη την Τετάρτη για κατοχή όπλων, ωστόσο προέκυψαν στοιχεία καθώς και βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο καταγράφεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ.