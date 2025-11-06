Βορίζια: Στον εισαγελέα ο 43χρονος γαμπρός του Καργάκη – Με αλεξίσφαιρο μεταφέρθηκε στα δικαστήρια

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βορίζια

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε λίγο πριν από τις 11 το πρωί ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να είναι ένας από τους εμπλεκόμενους στο μακελειό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, ο 43χρονος φοράει αλεξίσφαιρο για την ασφάλειά του, ενώ οι αστυνομικοί με ταχύτατες κινήσεις τον οδήγησαν εντός του δικαστικού Μεγάρου από την πίσω πλευρά για να μην γίνει στόχος.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 43ρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη, συνελήφθη χθες καθώς σε σπηλιά, η οποία βρίσκεται εντός χωραφιού του, εντοπίστηκαν όπλα.

Η σύλληψη έγινε για κατοχή όπλων ωστόσο κατά την προανάκριση οι αρχές εξέτασαν τη συμμετοχή του στο αιματοκύλισμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέρεται να ήταν ένας από τους «πρωταγωνιστές» καθώς στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχουν πληροφορίες αλλά και βιντεοληπτικό υλικό με την παρουσία του στο μακελειό.

