Μάλμε – Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η ενδεκάδα των Πράσινων – Μέσα Λαφόν και Σιώπης

Παναθηναϊκός

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού με την οποία οι «πράσινοι» θα παραταχθούν απέναντι στη Μάλμε (19:45), στο «Eleda Stadion», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Συγκεκριμένα η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού θα αποτελείται από τον Λαφόν στην εστία, τους Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά στο κέντρο της άμυνας, τον Κώτσιρα σε ρόλο δεξιού μπακ και τον Κυριακόπουλο ως αριστερό μπακ.

Ο Τσιριβέγια θα είναι το αμυντικό χαφ με τους Σιώπη και Τζούρισιτς να αγωνίζονται στο «8» και το «10», αντίστοιχα. Από κει και πέρα, ο Τετέ θα βρίσκεται στο δεξί «φτερό» της επίθεσης, ο Ζαρουρί στο αριστερό και ο Σφιντέρσκι στην κορυφή, σε σχηματισμό 4-2-3-1.

 

